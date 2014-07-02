Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me

Prémiiový vysavač NT 75/2 Tact² Me potěší ohromným výkonem i objemnou 75l nádobou z kvalitní nerezi. Standardně jej dodáváme s antistatickou úpravou.

Výkonný vysavač NT 75/2 Tact² Me odstraní prach, hlínu i tekutiny z průmyslových provozů, zemědělských hal a stavenišť. Dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2760 W zaručí dokonalé vysátí i těch nejodolnějších nečistot. Automatický duální systém čištění filtru Tact² zabezpečí plynulý provoz bez ucpávání. Širokou 360mm podlahovou hubici doplňuje také spárová hubice, kterou oceníte při úklidu škvír a stísněných míst. Po úklidu navíc hubice i sací trubky pohodlně přichytíte k tělu přístroje, takže při skladování nezaberou příliš místa. Nečistoty se ukládají v robustní 75l nádobě z kvalitní nerez oceli, kterou snadno vyprázdníte pomocí praktické vypouštěcí hadice. Speciálně tvarovaná hlavice stroje pak poslouží k odkládání nářadí. Pohodlnou manipulaci s vysavačem zajistí nastavitelná rukojeť a čtveřice bytelných kol. Dlouhý 10m kabel pak umožní jednoduchý úklid rozlehlých prostor.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me: Snadná přeprava
Snadná přeprava
Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me: Inteligentní uložení příslušenství
Inteligentní uložení příslušenství
Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me: Automatické čištění filtru Tact²
Automatické čištění filtru Tact²
Nový plochý skládaný filtr lze vyjímat z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu. Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.
Bezpečně a po ruce
  • Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 75
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2760
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 10
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 27,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 35
Rozměry (D x Š x V) (mm) 630 x 545 x 920

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
  • Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Antistatický systém
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: I
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me

Videa

Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Tact² Me

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.