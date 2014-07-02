Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me
Prémiiový vysavač NT 75/2 Tact² Me potěší ohromným výkonem i objemnou 75l nádobou z kvalitní nerezi. Standardně jej dodáváme s antistatickou úpravou.
Výkonný vysavač NT 75/2 Tact² Me odstraní prach, hlínu i tekutiny z průmyslových provozů, zemědělských hal a stavenišť. Dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2760 W zaručí dokonalé vysátí i těch nejodolnějších nečistot. Automatický duální systém čištění filtru Tact² zabezpečí plynulý provoz bez ucpávání. Širokou 360mm podlahovou hubici doplňuje také spárová hubice, kterou oceníte při úklidu škvír a stísněných míst. Po úklidu navíc hubice i sací trubky pohodlně přichytíte k tělu přístroje, takže při skladování nezaberou příliš místa. Nečistoty se ukládají v robustní 75l nádobě z kvalitní nerez oceli, kterou snadno vyprázdníte pomocí praktické vypouštěcí hadice. Speciálně tvarovaná hlavice stroje pak poslouží k odkládání nářadí. Pohodlnou manipulaci s vysavačem zajistí nastavitelná rukojeť a čtveřice bytelných kol. Dlouhý 10m kabel pak umožní jednoduchý úklid rozlehlých prostor.
Charakteristické znaky a výhody
Snadná přepravaNastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.
Inteligentní uložení příslušenstvíTak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.
Automatické čištění filtru Tact²Nový plochý skládaný filtr lze vyjímat z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu. Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.
Bezpečně a po ruce
- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|75
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|27,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|630 x 545 x 920
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Tact² Me
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.