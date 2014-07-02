Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc
Výkonný vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Má 75l nádobu z kvalitní nerez oceli a sklopný podvozek, který usnadňuje vylévání nečistot.
Prémiový vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc zaujme vysokým výkonem i objemnou 75l nádobou z nerez oceli. Navíc je vybaven sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí, které ulehčují vyprázdnění nádoby. Stroj efektivně odstraní jemný prach, hrubé nečistoty i vylité tekutiny z průmyslových provozů či stavenišť. Ohromnou sací sílu zajišťují dva motory o celkovém příkonu až 2760 W. O spolehlivé zachycení prachu se stará kvalitní plochý skládaný filtr, který se navíc automaticky čistí. Perfektní výsledky při úklidu zaručí široká 360mm podlahová hubice. Úzká místa pak jednoduše vyčistíte spárovou hubicí. Přesun stroje usnadní čtveřice velkých kol a nastavitelné madlo. Dlouhý 10m přívodní kabel pak umožní bez přerušení uklidit i rozlehlý prostor.
Charakteristické znaky a výhody
Sklopný podvozek se zajištěním nádobyAby byla nádoba vždy bezpečně spojená s podvozkem.
Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalinKryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.
Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.Díky tomu rychlý přístup ze všech stran. Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)
Snadno dovnitř, rychle ven se sklopným podvozkem.
- Jednoduše vyklopíte nádobu na zametené nečistoty na místě určeném k likvidaci a vyprázdníte.
- Bezpečné stání při vyprazdňování, jelikož se těžiště nachází v úrovni podvozku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|75
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|10
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|29
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|36,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|685 x 560 x 920
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Sklopný podvozek
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Tact² Me Tc
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
