Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobilní, robustní a všestranný mokro-suchý vysavač s vysokým sacím a plošným výkonem a systém čištění filtru Tact² pro zajištění nepřetržitého provozu bez přestávek.
Robustní vysavač na mokré a suché vysávání NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, navržený tak, aby splňoval vysoké požadavky v zemědělství, na staveništích, v potravinářském průmyslu, automobilovém průmyslu nebo obecně v průmyslu, poskytuje působivý výkon i v nejnáročnějších čisticích aplikacích. Dvojitá turbína s velmi vysokým objemovým průtokem a silným podtlakem v kombinaci s 640 mm širokou stírací hubicí se samostatným podvozkem zajišťují maximální plošný výkon. Unikátní systém čištění filtru Tact² zároveň zajišťuje stálý tok sání pro nepřerušované, dlouhé čištění a zároveň výrazně prodlužuje životnost filtru. Nerezová nádoba o objemu 75 litrů s robustním kovovým šasi pojme jakékoli nečistoty a díky vyklápěcí nádobě nabízí maximální bezpečnost uživatele při vyprazdňování i hrubých nečistot. Integrovaná vypouštěcí hadice navíc umožňuje snadné a bezdotykové vyprazdňování vysátých kapalin. Vysoce kvalitní komponenty, jako je 4 m dlouhá sací hadice, kovové sací trubky, univerzální podlahová hubice a 30 m dlouhý napájecí kabel završují koncepci stroje. Pro každou aplikaci je k dispozici také řada volitelného speciálního příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Extra široká hubice stěrkyEfektivní vysávání i při velkém množství nečistot a kapalin. Rychle dosahuje maximálního plošného výkonu díky šířce 640 mm. Oddělené šasi na hubici pro nejlepší výsledky vysávání.
Pohodlná vypouštěcí hadiceBezproblémová a bezpečná likvidace vysátých kapalin. Bezdotykové vyprazdňování pro maximální bezpečnost práce.
Směrově nezávislé uložení příslušenstvíBezpečné uložení sacích trubic a podlahové hubice. Další prostor pro 4m hadici a 30m pogumovaný napájecí kabel. Příslušenství snadno po ruce kdykoli a z jakéhokoli úhlu.
Snadno dovnitř, rychle ven se sklopným podvozkem.
- Maximální bezpečnost uživatele při vyprazdňování.
- Kovové šasi pro maximální stabilitu.
- Snadné vyprazdňování pomocí pohodlných výklopných nádob.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádrže (l)
|75
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2760
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|30
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|46
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|670 x 560 x 930
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Typ sací hadice: elektricky vodivý
- Koleno: elektricky vodivý
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Papír
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Široká tryska: 640 mm
- Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
- Sklopný podvozek
- Madlo
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatický systém
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Zemědělství
- Stavební průmysl
- Průmysl
- Automotive
- Potravinářský průmysl
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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