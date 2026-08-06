Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Mobilní, robustní a všestranný mokro-suchý vysavač s vysokým sacím a plošným výkonem a systém čištění filtru Tact² pro zajištění nepřetržitého provozu bez přestávek.

Robustní vysavač na mokré a suché vysávání NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, navržený tak, aby splňoval vysoké požadavky v zemědělství, na staveništích, v potravinářském průmyslu, automobilovém průmyslu nebo obecně v průmyslu, poskytuje působivý výkon i v nejnáročnějších čisticích aplikacích. Dvojitá turbína s velmi vysokým objemovým průtokem a silným podtlakem v kombinaci s 640 mm širokou stírací hubicí se samostatným podvozkem zajišťují maximální plošný výkon. Unikátní systém čištění filtru Tact² zároveň zajišťuje stálý tok sání pro nepřerušované, dlouhé čištění a zároveň výrazně prodlužuje životnost filtru. Nerezová nádoba o objemu 75 litrů s robustním kovovým šasi pojme jakékoli nečistoty a díky vyklápěcí nádobě nabízí maximální bezpečnost uživatele při vyprazdňování i hrubých nečistot. Integrovaná vypouštěcí hadice navíc umožňuje snadné a bezdotykové vyprazdňování vysátých kapalin. Vysoce kvalitní komponenty, jako je 4 m dlouhá sací hadice, kovové sací trubky, univerzální podlahová hubice a 30 m dlouhý napájecí kabel završují koncepci stroje. Pro každou aplikaci je k dispozici také řada volitelného speciálního příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Extra široká hubice stěrky
Extra široká hubice stěrky
Efektivní vysávání i při velkém množství nečistot a kapalin. Rychle dosahuje maximálního plošného výkonu díky šířce 640 mm. Oddělené šasi na hubici pro nejlepší výsledky vysávání.
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Pohodlná vypouštěcí hadice
Pohodlná vypouštěcí hadice
Bezproblémová a bezpečná likvidace vysátých kapalin. Bezdotykové vyprazdňování pro maximální bezpečnost práce.
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Směrově nezávislé uložení příslušenství
Směrově nezávislé uložení příslušenství
Bezpečné uložení sacích trubic a podlahové hubice. Další prostor pro 4m hadici a 30m pogumovaný napájecí kabel. Příslušenství snadno po ruce kdykoli a z jakéhokoli úhlu.
Snadno dovnitř, rychle ven se sklopným podvozkem.
  • Maximální bezpečnost uživatele při vyprazdňování.
  • Kovové šasi pro maximální stabilitu.
  • Snadné vyprazdňování pomocí pohodlných výklopných nádob.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Množství vzduchu (l/s) 2 x 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádrže (l) 75
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Příkon (W) max. 2760
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 40
Délka kabelu (m) 30
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva stříbrný
Hmotnost bez příslušenství (kg) 28,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 46
Rozměry (D x Š x V) (mm) 670 x 560 x 930

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 4 m
  • Typ sací hadice: elektricky vodivý
  • Koleno: elektricky vodivý
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 550 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Papír
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Široká tryska: 640 mm
  • Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
  • Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
  • Sklopný podvozek
  • Madlo

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Antistatický systém
  • Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
  • Ochrana proti nárazu
  • Ochranná třída: II
  • Vodicí kolečka s brzdou
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mokro-suchý vysavač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Videa

Oblasti použití
  • Zemědělství
  • Stavební průmysl
  • Průmysl
  • Automotive
  • Potravinářský průmysl
Příslušenství
Náhradní díly NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.