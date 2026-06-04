Suchý vysavač T 10/1 Adv
Mimořádně tichý, robustní vysavač na suché vysávání T 10/1 Adv. Vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾. Vynikající sací výkon, ergonomický design a řadu příslušenství.
Náš suchý vysavač T 10/1 Adv se vyznačuje udržitelností, prvotřídním sacím výkonem, odolností, komplexní řadou příslušenství a působivým poměrem ceny a výkonu. Díky obsahu 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ se šetří zdroje a spotřeba energie se snižuje hned od začátku. Vzhledem k tomu, že T 10/1 Adv je extrémně tichý, pouhých 52 dB(A) s vysokým sacím výkonem, je mimořádně vhodný pro denní úklid na místěch citlivých na hluk, i např. v domácnosti. Je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný a má objem nádoby 10 litrů. Vysavač lze ergonomicky přepravovat díky pohodlné, skládací rukojeti. Kromě toho je odolný a robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí dodávky a lze je vždy snadno uložit na T 10/1 Adv. V rozsahu dodávky T 10/1 Adv je zahrnuto obzvláště rozsáhlé příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká a teleskopická sací trubice z hliníku, přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiáluVýroba: snížená spotřeba surovin a energie. Použití recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂.
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný designErgonomické přenášení: lze nosit blízko těla. Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť. Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
- Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
- Proces čištění může plynule pokračovat.
- Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
- Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
- Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
- Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
- Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
- Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
- Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Trvalý filtrační koš
- Odolné, robustní a udržitelné.
- Vyrobeno z vliesu.
- Lze prát v ruce na 30 °C a znovu použít.
Široká nabídka příslušenství
- Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
- Vysoce kvalitní filtrační koš a vliesový filtrační sáček.
- Výškově nastavitelná, lehká teleskopická sací trubice vyrobená z hliníku.
Integrované uložení příslušenství
- Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: uloženy v hlavě stroje.
- Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|185 / 18
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|585
|Objem nádrže (l)
|10
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|52
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 370
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Hubice na parkety
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Chytrý systém navíjení kabelu
- Zásuvný napájecí kabel: Standardní
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
- Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1 Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.