Suchý vysavač T 10/1 Adv

Mimořádně tichý, robustní vysavač na suché vysávání T 10/1 Adv. Vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾. Vynikající sací výkon, ergonomický design a řadu příslušenství.

Náš suchý vysavač T 10/1 Adv se vyznačuje udržitelností, prvotřídním sacím výkonem, odolností, komplexní řadou příslušenství a působivým poměrem ceny a výkonu. Díky obsahu 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ se šetří zdroje a spotřeba energie se snižuje hned od začátku. Vzhledem k tomu, že T 10/1 Adv je extrémně tichý, pouhých 52 dB(A) s vysokým sacím výkonem, je mimořádně vhodný pro denní úklid na místěch citlivých na hluk, i např. v domácnosti. Je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný a má objem nádoby 10 litrů. Vysavač lze ergonomicky přepravovat díky pohodlné, skládací rukojeti. Kromě toho je odolný a robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí dodávky a lze je vždy snadno uložit na T 10/1 Adv. V rozsahu dodávky T 10/1 Adv je zahrnuto obzvláště rozsáhlé příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká a teleskopická sací trubice z hliníku, přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 10/1 Adv: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Výroba: snížená spotřeba surovin a energie. Použití recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂.
Suchý vysavač T 10/1 Adv: Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Suchý vysavač T 10/1 Adv: Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomické přenášení: lze nosit blízko těla. Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť. Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
  • Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
  • Proces čištění může plynule pokračovat.
  • Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
  • Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
  • Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
  • Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
  • Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
  • Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Trvalý filtrační koš
  • Odolné, robustní a udržitelné. 
  • Vyrobeno z vliesu.
  • Lze prát v ruce na 30 °C a znovu použít.
Široká nabídka příslušenství
  • Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
  • Vysoce kvalitní filtrační koš a vliesový filtrační sáček.
  • Výškově nastavitelná, lehká teleskopická sací trubice vyrobená z hliníku.
Integrované uložení příslušenství
  • Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: uloženy v hlavě stroje.
  • Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 185 / 18
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 585
Objem nádrže (l) 10
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 52
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Chytrý systém navíjení kabelu
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 10/1 Adv
Suchý vysavač T 10/1 Adv
Suchý vysavač T 10/1 Adv

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1 Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.