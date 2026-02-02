Suchý vysavač T 15/1
Mimořádně tichý, udržitelný a odolný: suchý vysavač T 15/1 vyrobený ze 45 % recyklovaného materiálu* nabízí vynikající sací výkon a ergonomický, uživatelsky příjemný design.
Náš suchý vysavač T 15/1 je vyroben ze 45 procent z recyklovaného materiálu*, a proto je vyroben způsobem, který šetří zdroje. Zaujme vynikajícím sacím výkonem, ultra tichým provozem, udržitelností, robustností a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Jeho odolnost je patrná z prvků, jako je robustní podvozek, kryt, nárazník a velká kola. I přes vysoký sací výkon je provozní hlučnost T 15/1 pouze 52 dB(A). Díky tomuto ultra tichému provozu jej lze kdykoli použít pro denní úklid a v místech citlivých na hluk. Kompaktní vysavač je odolný proti převrácení a snadno ovladatelný a lze jej ergonomicky přepravovat blízko těla pomocí sklopné rukojeti. Objem vysavače je 15 litrů. Díky integrovanému úložnému prostoru pro příslušenství lze dodávanou štěrbinovou hubici vždy uložit na T 15/1 na dosah ruky. Volitelně lze zakoupit vysoce účinný filtr HEPA 14.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Zásuvný napájecí kabel
Chytrý, manuální systém navíjení kabelu
Nízká hmotnost
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
Trvalý filtrační koš
Integrované uložení příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|185 / 18
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|585
|Objem nádrže (l)
|15
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|52
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 410
* Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Chytrý systém navíjení kabelu
- Zásuvný napájecí kabel: Standard
- Skládací ergonomická rukojeť
- Parkovací poloha pro podlahovou hubici
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
- Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 15/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.