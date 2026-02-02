Suchý vysavač T 7/1 Classic

Kompaktní vysavač T 7/1 Classic nabízí skvělý výkon za rozumnou cenu. Jednoduše se ovládá a je velmi lehký. Navíc pracuje opravdu tiše.

Spolehlivý vysavač T 7/1 Classic o příkonu 850 W vyvine podtlak 23,5 kPa, který odstraní i odolné nečistoty. Díky nízké hlučnosti 63 dB(A) přístroj oceníte například v hotelích či restauracích, ale také v domácnosti. Dlouhý 7,5m přívodní kabel a 2m hadice umožňují vysát ve více místnostech na jeden zátah. Hmotnost pouhých 3,5 kg, praktické madlo a čtveřice koleček usnadňují přesun stroje. Nečistoty se hromadí v robustní 7,5l nádobě s nárazníkem, který chrání váš nábytek před poškozením. Dokonalou čistotu zajišťuje omyvatelný filtrační koš, který umožňuje vysávání s filtračním sáčkem, ale i bez něj. Jeden vliesový filtrační sáček dodáváme přímo v balení s vysavačem, takže se po vybalení můžete ihned pustit do úklidu.

Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Trvalý filtrační koš
Vyrobeno z odolného vliesového materiálu. Udržitelné: lze prát v ruce na 30 °C.
Vynikající sací výkon
Profesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Hák na kabel
  • Snadné uložení napájecího kabelu.
  • Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Robustní nárazník
  • Chrání nábytek, stěny a stroj před poškozením.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 7
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 62
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 285 x 310

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Hák na kabel
Suchý vysavač T 7/1 Classic

Oblasti použití
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.