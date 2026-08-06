Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv

T 7/1 Classic Adv zaujme svým ergonomickým designem, dobrým poměrem ceny a výkonu a vynikajícím sacím výkonem. Dodává se se zásuvným, snadno vyměnitelným napájecím kabelem (7,5 m).

Kompaktní vysavač na suché vysávání T 7/1 Classic Adv pracuje extrémně tiše s hlučností 62 dB(A) a díky skvělému sacímu výkonu se ideálně hodí na koberce a tvrdé povrchy. Díky nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti jej lze snadno přenášet jednou rukou i přes schody. Podvozek, který je vybaven dvěma pevnými a dvěma řízenými kolečky, zajišťuje dobré jízdní vlastnosti a ergonomicky tvarované prohnutí umožňuje práci bez únavy i při dlouhých pracích. Zásobník o objemu 7 litrů je chráněn celoobvodovou nárazovou hranou, která zabraňuje poškození stěn, nábytku i samotného zásobníku. Zásuvný napájecí kabel pro T 7/1 Classic Adv je dlouhý 7,5 metru a uživatel jej může rychle vyměnit. Součástí výbavy je standardně také vliesový filtrační sáček.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv: Vynikající sací výkon
Vynikající sací výkon
Profesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv: Zásuvný napájecí kabel
Zásuvný napájecí kabel
Jednoduchá a rychlá výměna napájecího kabelu, a to i bez předchozích znalostí. Proces čištění může pokračovat bez přerušení. Žádné zbytečné vysoké servisní náklady.
Hák na kabel
  • Snadné uložení napájecího kabelu.
  • Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Trvalý filtrační koš
  • Vyrobeno z odolného vliesového materiálu.
  • Udržitelný: lze prát v ruce na 30 °C.
Robustní nárazník
  • Chrání nábytek, stěny a stroj před poškozením.
Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A)
  • Při práci šetrný k uživateli.
  • Ideální pro práci v oblastech citlivých na hluk a v noci.
  • Vhodné také pro denní čištění.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 7
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 62
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 285 x 310

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Hák na kabel
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv
Oblasti použití
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.