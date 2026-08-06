Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv zaujme svým ergonomickým designem, dobrým poměrem ceny a výkonu a vynikajícím sacím výkonem. Dodává se se zásuvným, snadno vyměnitelným napájecím kabelem (7,5 m).
Kompaktní vysavač na suché vysávání T 7/1 Classic Adv pracuje extrémně tiše s hlučností 62 dB(A) a díky skvělému sacímu výkonu se ideálně hodí na koberce a tvrdé povrchy. Díky nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti jej lze snadno přenášet jednou rukou i přes schody. Podvozek, který je vybaven dvěma pevnými a dvěma řízenými kolečky, zajišťuje dobré jízdní vlastnosti a ergonomicky tvarované prohnutí umožňuje práci bez únavy i při dlouhých pracích. Zásobník o objemu 7 litrů je chráněn celoobvodovou nárazovou hranou, která zabraňuje poškození stěn, nábytku i samotného zásobníku. Zásuvný napájecí kabel pro T 7/1 Classic Adv je dlouhý 7,5 metru a uživatel jej může rychle vyměnit. Součástí výbavy je standardně také vliesový filtrační sáček.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Vynikající sací výkonProfesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Zásuvný napájecí kabelJednoduchá a rychlá výměna napájecího kabelu, a to i bez předchozích znalostí. Proces čištění může pokračovat bez přerušení. Žádné zbytečné vysoké servisní náklady.
Hák na kabel
- Snadné uložení napájecího kabelu.
- Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Trvalý filtrační koš
- Vyrobeno z odolného vliesového materiálu.
- Udržitelný: lze prát v ruce na 30 °C.
Robustní nárazník
- Chrání nábytek, stěny a stroj před poškozením.
Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A)
- Při práci šetrný k uživateli.
- Ideální pro práci v oblastech citlivých na hluk a v noci.
- Vhodné také pro denní čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|7
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 310
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Hák na kabel
- Zásuvný napájecí kabel: Standardní
Oblasti použití
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.