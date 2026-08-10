Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR

Lehký a ergonomický: model T 7/1 Classic se standardním vliesovým filtračním sáčkem je vysavač základní třídy s dobrým poměrem cena/výkon, silným sacím výkonem a držákem kabelu.

Kompaktní vysavač na suché nečistoty T 7/1 Classic s výkonem 850 W dosahuje působivého podtlaku 23,0 kPa. Vysavač je příjemně tichý, jeho hlučnost činí pouze 63 dB(A). Stroj je vybaven 2 m dlouhou sací hadicí a je velmi lehký, váží pouze 3,5 kg. Tvarované koleno umožňuje dlouhou práci bez únavy. Dobré jízdní vlastnosti vysavače jsou zásluhou podvozku se 2 pevnými a 2 otočnými kolečky. Všestranný nárazník zajišťuje, že nárazuvzdorná nádoba o objemu 7,5 litru nezpůsobí žádné poškození nábytku. Model T 7/1 Classic je standardně vybaven vliesovým filtračním sáčkem.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR: Trvalý filtrační koš
Trvalý filtrační koš
Vyrobeno z odolného vliesového materiálu. Udržitelné: lze prát v ruce na 30 °C.
Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR: Vynikající sací výkon
Vynikající sací výkon
Profesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Hák na kabel
  • Snadné uložení napájecího kabelu.
  • Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 7
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 62
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 285 x 322

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 480 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Hák na kabel
Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR

Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic *FR

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.