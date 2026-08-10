Suchý vysavač T 7/1 Classic *FR
Lehký a ergonomický: model T 7/1 Classic se standardním vliesovým filtračním sáčkem je vysavač základní třídy s dobrým poměrem cena/výkon, silným sacím výkonem a držákem kabelu.
Kompaktní vysavač na suché nečistoty T 7/1 Classic s výkonem 850 W dosahuje působivého podtlaku 23,0 kPa. Vysavač je příjemně tichý, jeho hlučnost činí pouze 63 dB(A). Stroj je vybaven 2 m dlouhou sací hadicí a je velmi lehký, váží pouze 3,5 kg. Tvarované koleno umožňuje dlouhou práci bez únavy. Dobré jízdní vlastnosti vysavače jsou zásluhou podvozku se 2 pevnými a 2 otočnými kolečky. Všestranný nárazník zajišťuje, že nárazuvzdorná nádoba o objemu 7,5 litru nezpůsobí žádné poškození nábytku. Model T 7/1 Classic je standardně vybaven vliesovým filtračním sáčkem.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
Trvalý filtrační košVyrobeno z odolného vliesového materiálu. Udržitelné: lze prát v ruce na 30 °C.
Vynikající sací výkonProfesionální kvalita. Dobrý poměr cena/výkon.
Hák na kabel
- Snadné uložení napájecího kabelu.
- Bezpečné upevnění kabelu během přepravy.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|7
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 322
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 480 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Hák na kabel
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 7/1 Classic *FR
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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