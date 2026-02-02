Suchý vysavač T 8/1
Výkonný vysavač T 8/1 oceníte na každé stavbě. Váží pouze 3,5 kg a je vybaven ergonomickým popruhem pro snadné přenášení. Navíc pracuje tiše a jednoduše se ovládá.
Bytelný vysavač na suché nečistoty T 8/1 se osvědčí zejména při úklidu ve stavebnictví. Díky certifikované filtrační třídě L zvládá i práci v prašném prostředí. Silný motor s příkonem 850 W vyvine podtlak 23,5 kPa, který si poradí i s hrubou špínou. O perfektní výsledky se stará pratelný filtrační koš. Unikátní konstrukce bez koleček a ergonomický pás umožňují pohodlné nošení přístroje při práci na žebřících či schodištích. Vysavač navíc váží pouze 3,5 kg, takže se vám při úklidu nepronese. Pohyb při práci usnadňuje také dlouhý 7,5m přívodní kabel. Součástí balení je kvalitní podlahová hubice a také hubice pro čištění spár. Ty v případě potřeby snadno připevníte k tělu vysavače, takže jsou vždy po ruce a nezaberou příliš místa na skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický pásUmožňuje pohodlnou přepravu lehkého vysavače a práce například na žebříku.
Bezpečné možnosti uložení příslušenstvíPříslušenství je uloženo přímo vzadu na vysavači, zatímco hadice a síťový kabel jsou bezpečně upevněné.
Nízká hmotnostStroj lze také bez námahy přepravovat po schodech a na dlouhé vzdálenosti.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|8
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 320
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 480 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
- Nosný popruh
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
- Snadné čištění schodů
- Stavebnictví (řemeslníci)
Příslušenství
Náhradní díly T 8/1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.