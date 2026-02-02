Generátor horké vody HG 43
Díky účinné technologii hořáku s nízkými emisemi s topným výkonem 43 kW přemění náš teplovodní kotel HG 43 všechny vysokotlaké čističe na efektivní vysokotlaké čističe s ohřevem.
Ekonomické řešení vybavení stávajících vysokotlakých čističů bez ohřevu: Náš teplovodní kotel HG 43 je kompatibilní s každým vysokotlakým čističem na trhu, ať už se jedná o stroj Kärcher či jiný. Ani stáří a výkon přitom nehrají roli. Teplá voda u vysokotlakých čističů šetří čisticí prostředky, výrazně urychlí a zlepší výsledek čištění a projeví své silné stránky především při odstraňování mastných a olejnatých nečistot a vrstev. Kromě toho lze snížit pracovní tlak pro šetrné čištění citlivých povrchů při stejném výkonu čištění. Vyzrálá technologie hořáku s výkonem 43 kW garantuje vysokou efektivnost při současně nízkých emisích. Naše osvědčená bezpečnostní technika s bezpečnostním blokem s tlakovým spínačem a pojistkou proti nedostatku vody a integrovaným tlumicím systémem na ochranu topného hadu před vibracemi se postará o dlouhou životnost. Všechny komponenty zařízení jsou konstruované pro nepřetržitý provoz, zatímco stabilní trubkový rám umožňuje používání i v náročných podmínkách.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíOsvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“. Osvědčená bezpečnostní technika Kärcher zajišťuje optimální ochranu stroje a uživatele. Stabilní rám z ocelových trubek chrání stroj i v těžkých podmínkách při trvalém provozu.
Vyšší čisticí výkon díky teplé voděKratší doby čištění a úspora mzdových nákladů. Efektivní odstraňování olejů, tuku a mazadel. Účinek snižující množství zárodků a šetrné čištění citlivých povrchů.
Mimořádně uživatelsky přívětivý servisSnadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu. Integrovaný filtr paliva a pro čištění vyjímatelná palivová nádrž.
Uživatelsky přívětivý
- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Prvotřídní mobilita díky velkým kolům a vodicími kolečku s brzdou.
- Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji.
Specifikace
Technické údaje
|Topný výkon (kW)
|43
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|88,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|100,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HG 43
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.