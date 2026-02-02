Generátor horké vody HG 64
S naším teplovodním kotlem HG 64 (64 kW topný výkon) uděláte ekonomickým způsobem z každého vysokotlakého čističe bez ohřevu vysokotlaký čistič s ohřevem s vyšším čisticím výkonem.
Při práci s vysokotlakými čističi dosáhnete teplou vodou v porovnání se studenou vodou až o 35 procent rychlejší a lepší výsledky čištění. Náš teplovodní kotel HG 64 je ekonomickým řešením jak dovybavit váš studenovodní stroj nezávisle na tom, jak je starý, jaký má výkon a dokonce ani na tom, od jakého výrobce pochází. Teplá voda rozpouští především mastné, olejové a ulpívající nečistoty mnohonásobně lépe než studená voda a ušetří navíc ještě čisticí prostředek. Dojde i k významnému snížení počtu zárodků a pro šetrné čištění povrchů lze snížit pracovní tlak při stejném účinku čištění. Teplovodní kotel efektivně chráněný trubkovým rámem před poškozením je důsledně konstruován pro trvalý provoz. Je vybavený bezpečnostním blokem s tlakovým spínačem a pojistkou proti nedostatku vody a efektivním hořákem s výkonem 64 kW s nízkými emisemi. Integrovaný soft systém tlumičů navíc účinně chrání topný had před vibracemi a zvyšuje tak jeho životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíOsvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“. Osvědčená bezpečnostní technika Kärcher zajišťuje optimální ochranu stroje a uživatele. Stabilní rám z ocelových trubek chrání stroj i v těžkých podmínkách při trvalém provozu.
Vyšší čisticí výkon díky teplé voděKratší doby čištění a úspora mzdových nákladů. Efektivní odstraňování olejů, tuku a mazadel. Účinek snižující množství zárodků a šetrné čištění citlivých povrchů.
Mimořádně uživatelsky přívětivý servisSnadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu. Integrovaný filtr paliva a pro čištění vyjímatelná palivová nádrž.
Uživatelsky přívětivý
- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Prvotřídní mobilita díky velkým kolům a vodicími kolečku s brzdou.
- Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji.
Specifikace
Technické údaje
|Topný výkon (kW)
|64
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|124,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|136,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HG 64
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.