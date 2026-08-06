Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H

Snadno ovladatelný stacionární vysokotlaký čistič s vysokým průtokem 1000 l/h. Robustní a vysoce kvalitní zařízení – ideální pro zemědělství nebo potravinářský průmysl.

Tento stacionární studenovodní vysokotlaký čistič zaujme svým bezproblémovým provozem, průtokem 1 000 l/h, tlakem 190 bar a vstupní teplotu až 85 °C. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem. Nejen instalace, ale i obsluha a údržba jsou jednoduché a uživatelsky přívětivé. Elektronické monitorování a indikátor chyb zaručují vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Díky 4-pólovému pomaluběžnému elektromotoru má stroj dlouhou životnost, zatímco čerpadlo klikového hřídele s kvalitní mosaznou hlavou válců a rám a kryt z nerezové oceli činí stroj odolným proti opotřebení. Vysokotlaký čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnímu kameni, zobrazuje se prázdná nádrž ochrany proti vodnímu kameni. Detergent lze také nasávat a dávkovat ventilem a je zde také indikátor prázdné nádrže. Dodávají se bez příslušenství, lze je vybrat v libovolném místě použití: manometr, počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické snížení tlaku a různé dálkové ovladače.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Zásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kameni a ochranou proti chodu nasucho. Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H: Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba. Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí. Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
  • Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
  • Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
  • LED diody indikují důležité provozní stavy.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
  • Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
  • Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
Sání čisticího prostředku s ventilem a indikátorem prázdné nádrže
  • Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
  • Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
  • Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
  • Vyvinutý pro každodenní použití.
  • Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
  • Použití horké vody výrazně zvyšuje účinnost čištění.
Velký integrovaný vodní filtr
  • S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
  • Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Jednoduchá instalace a údržba
  • Snadný a rychlý přístup ke všem součástem v případě servisu.
  • Instalace přímo v místě - ušetří čas a náklady.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Je kdykoli připraven k rychlému použití
  • K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
  • Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
  • Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolněné hadice
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Pracovní tlak (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Max. tlak (bar/MPa) 250 / 25
Teplota přívodní vody (°C) 85
Příkon (kW) 7
Zajištění (A) 16
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
Počet uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 89
Hmotnost včetně obalu (kg) 98,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 800 x 605 x 600

Obsah balení

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
  • Připraveno pro Servo Control
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Podávací čerpadlo
  • Ochrana před zvápenatěním
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Dávkování RM
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Měrka oleje
  • Vzduchem chlazený motor
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
  • Ideální pro používání v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Zemědělství
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
  • Průmysl
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/19-4 St H

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.