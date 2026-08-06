Vysokotlaký čistič HD 10/19-4 St H
Snadno ovladatelný stacionární vysokotlaký čistič s vysokým průtokem 1000 l/h. Robustní a vysoce kvalitní zařízení – ideální pro zemědělství nebo potravinářský průmysl.
Tento stacionární studenovodní vysokotlaký čistič zaujme svým bezproblémovým provozem, průtokem 1 000 l/h, tlakem 190 bar a vstupní teplotu až 85 °C. Čerpadlo je chráněno velkým vodním filtrem. Nejen instalace, ale i obsluha a údržba jsou jednoduché a uživatelsky přívětivé. Elektronické monitorování a indikátor chyb zaručují vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Díky 4-pólovému pomaluběžnému elektromotoru má stroj dlouhou životnost, zatímco čerpadlo klikového hřídele s kvalitní mosaznou hlavou válců a rám a kryt z nerezové oceli činí stroj odolným proti opotřebení. Vysokotlaký čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnímu kameni, zobrazuje se prázdná nádrž ochrany proti vodnímu kameni. Detergent lze také nasávat a dávkovat ventilem a je zde také indikátor prázdné nádrže. Dodávají se bez příslušenství, lze je vybrat v libovolném místě použití: manometr, počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické snížení tlaku a různé dálkové ovladače.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníZásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kameni a ochranou proti chodu nasucho. Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Robustní s dlouhou životnostíVelmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozuVypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba. Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí. Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
- LED diody indikují důležité provozní stavy.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
- Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
Sání čisticího prostředku s ventilem a indikátorem prázdné nádrže
- Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
- Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
- Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
- Použití horké vody výrazně zvyšuje účinnost čištění.
Velký integrovaný vodní filtr
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Jednoduchá instalace a údržba
- Snadný a rychlý přístup ke všem součástem v případě servisu.
- Instalace přímo v místě - ušetří čas a náklady.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolněné hadice
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Teplota přívodní vody (°C)
|85
|Příkon (kW)
|7
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|89
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|98,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Podávací čerpadlo
- Ochrana před zvápenatěním
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Vzduchem chlazený motor
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Ideální pro používání v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
- Čištění stájí v zemědělství
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Zemědělství
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
- Průmysl
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/19-4 St H
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.