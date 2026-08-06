Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St

Bezproblémový provoz, vysoká bezpečnost a robustnost: výkonný stacionární studenovodní vysokotlaký čistič s 1 000 l/h a 210 bary.

Tento stacionární studenovodní vysokotlaký čistič pro teplotu až 60 °C na vstupu vody se může pochlubit průtokem 1 000 l/h a působivým pracovním tlakem 210 barů. Vysoký výkon umožňuje nepřetržité použití v náročných podmínkách, například v zemědělství nebo průmyslu. Robustní kryt a rám z práškově lakované oceli, stabilní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a 4pólový pomaluběžný elektromotor s vodním chlazením zajišťují robustnost a dlouhou životnost. Stroj má také integrovanou nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a indikátorem prázdné nádrže. Detergent se přivádí speciálním přívodem s dávkovacím ventilem a prázdnou nádrž ukazuje také indikátor. Stroj je vybaven velkým otočným spínačem pro pohodlnou obsluhu a také instalace a údržba mohou být provedeny rychle. Příslušenství není součástí dodávky a je k dispozici na každém místě použití: manometr a počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické odlehčení tlaku a dálkové ovladače.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Robustní rám a kryt z oceli s práškovým nástřikem. Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas. Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
  • Vhodné pro každodenní provoz.
  • Lze použít v náročných pracovních podmínkách.
  • Inovativní, s dlouhou životností, robustní a proto velmi ekonomické zařízení
Nasávání čisticího prostředku
  • Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
  • Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
  • Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
Uzpůsobení dle potřeby díky dodatečnému vybavení.
  • Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
  • Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
  • Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
Velký integrovaný vodní filtr
  • S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
  • Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Ochrana čerpadla před chodem nasucho.
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
  • Ochrana před přepětím a podpětím.
Indikátor: chybové kódy, provozní stav, intervaly údržby.
  • Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Je kdykoli připraven k rychlému použití
  • K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
  • Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
  • Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Pracovní tlak (bar/MPa) 50 - 210 / 5 - 21
Max. tlak (bar/MPa) 250 / 25
Teplota přívodní vody (°C) 60
Příkon (kW) 7,5
Zajištění (A) 16
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
Počet uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 74
Hmotnost včetně obalu (kg) 83,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 800 x 605 x 600

Obsah balení

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
  • Připraveno pro Servo Control
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Dávkování RM
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Měrka oleje
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 St
Oblasti použití
  • Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Veřejné služba
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/21-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.