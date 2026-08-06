Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic

Jednoduché sestavení, provoz, údržba a optimální čisticí výsledky: to je robustní stacionární vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S St Classic.

Stacionární studenovodní vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S St Classic je určen pro náročné aplikace a přesvědčí optimálními výsledky čištění, snadnou obsluhou a vynikající výbavou. Součástí dodávky je: spouštěcí pistole, pracovní nástavec, 10metrová vysokotlaká hadice a výkonná tryska - vše s našimi inovativními rychlospojkami EASY!Lock pro rychlé a snadné použití. Výkon motoru 8,8 kW stroje vytváří pracovní tlak až 250 barů a poskytuje průtok 1000 litrů. Uvnitř pracuje silné, snadno nastavitelné čerpadlo s klikovým hřídelem a vysoce kvalitní mosaznou hlavou válce a pomaloběžný 4pólový motor s automatickým vypínáním a chlazením vzduch/voda, které zajišťují konzistentní, dlouhotrvající a mimořádně spolehlivý provoz. Navíc snadno čistitelný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před nečistotami. Běžné servisní úkony a údržbu HD 10/25-4 S St Classic lze provést stejně rychle jako instalaci jeho mimořádně pevného ocelového rámu na stěnu nebo podlahu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic: Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdry
Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdry
Silný výkon s vysokou efektivností. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic: Robustní, stacionární
Robustní, stacionární
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Integrované možnosti uložení příslušenství.
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic: Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství. Robustní příslušenství s dlouhou životností. Snadná obsluha
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
  • Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
  • Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Přehledný koncept stroje
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle.
  • Stav hladiny a kvalitu oleje lze jednoduše zjistit pomocí průzoru a měrky
Intuitivní obsluha a jednoduchá údržba
  • Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
  • Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
  • Jednoduchá obsluha.
Vysoká flexibilita
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství pro širokou škálu aplikací.
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.
  • Minimální výdaje na montáž
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 60 - 250
Max. tlak (bar) 310
Příkon (kW) 8,8
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 045
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 48,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 54,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 720 x 522 x 418

Obsah balení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Vstup vody z mosazi
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S ST Classic
Oblasti použití
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
  • Průmysl
  • Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/25-4 S ST Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.