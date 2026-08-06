Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 St
Bezproblémový provoz, vysoká bezpečnost a robustnost: výkonný stacionární studenovodní vysokotlaký čistič s 1 300 l/h a 180 bar.
Tento stacionární studenovodní vysokotlaký čistič zaujme teplotou na vstupu vody až 60 °C, průtokem 1 300 l/h a pracovním tlakem 180 barů. Vysoký výkon umožňuje nepřetržité použití v náročných podmínkách, například v zemědělství nebo průmyslu. Robustní pouzdro a rám z práškově lakované oceli, stabilní klikové čerpadlo s mosaznou hlavou válců a 4pólový pomaluběžný elektromotor s vodním chlazením zajišťují robustnost a dlouhou životnost. Stroj má také integrovanou nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a indikátorem prázdné nádrže. Detergent se přivádí speciálním přívodem s dávkovacím ventilem a prázdnou nádrž ukazuje také indikátor. Stroj je vybaven velkým otočným spínačem pro pohodlnou obsluhu a také instalace a údržba mohou být provedeny rychle. Příslušenství není součástí dodávky a je k dispozici na každém místě použití: manometr a počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické odlehčení tlaku a dálkové ovladače.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíRobustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
Kvalitní vybaveníDávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně. Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozuVypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze. Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí. LED diody indikují připravenost k použití, nedostatek vody a servisní interval.
Jednoduchá obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
- Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
- LED diody indikují důležité provozní stavy.
Velký integrovaný vodní filtr
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
Robustní konstrukce umožňuje také náročné aplikace.
- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Lze použít v náročných pracovních podmínkách.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
Servo Control
- Tlak a průtok vody lze nastavit na spouštěcí pistoli.
- Umožňuje všestranné možnosti použití.
- Mnohostranně a flexibilně použitelné.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700 - 1300
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Příkon (kW)
|8,8
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|81
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|90,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Oblasti použití
- Pro čisticí aplikace a úkoly v potravinářském průmyslu.
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Čištění stájí v zemědělství
- Ideální pro aplikace v potravinářském a chemickém průmyslu
- Vysokotlaké čištění vozidel
- Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
- Zemědělství
- Průmysl
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 13/18-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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