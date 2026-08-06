Vysokotlaký čistič HD 17/12-4 St H
Tento robustní, stacionární vysokotlaký čistič kombinuje vysoký výkon (1 700 l/h) s jednoduchou obsluhou a údržbou a také komplexní vybavení. Ideální pro zemědělství a průmysl.
Náš stacionární studenovodní vysokotlaký čistič je výbrorná volba s průtokem 1 700 l/h a tlakem 120 barů, takže je ideální pro nepřetržité použití v náročných pracovních podmínkách, například v potravinářském průmyslu. Na vstupu vody je možná teplota až 85 °C. Jak čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců, tak rám a kryt z nerezové oceli zajišťují robustní konstrukci. Vysokotlaký čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnímu kameni, pro ochranu proti vodnímu kameni se zobrazuje prázdná nádrž. Detergent lze také nasávat a dávkovat ventilem a je zde také indikátor prázdné nádrže. 4pólový, pomaluběžný elektromotor zaručuje dlouhou životnost. Instalace, provoz a údržba jsou navrženy s ohledem na uživatelskou přívětivost. Pro zajištění vysoké úrovně provozní bezpečnosti je stroj vybaven elektronickým monitorováním. Výrobek doplňuje rozsáhlá řada příslušenství, které lze vybrat na každém místě použití: manometr, počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý mycí prostředek, automatické odlehčení tlaku a dálkové ovladače.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníZásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kameni a ochranou proti chodu nasucho. Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Pokročilé čerpadlo pro vstupní teplotu až 85°C.
Robustní s dlouhou životnostíRobustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Prevence tvorby vodního kamene.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozuVypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba. Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze. Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
Jednoduchá obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
- LED diody indikují důležité provozní stavy.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
- Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
- Volitelně lze dálkové ovládání použít přímo na odběrném místě.
Sání čisticího prostředku s ventilem a indikátorem prázdné nádrže
- Systém nasávání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění je součástí vysoce kvalitního standardně dodávaného vybavení.
- Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
- Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
Robustní konstrukce umožňuje také náročné aplikace.
- Vhodné pro každodenní provoz.
- Použití horké vody výrazně zvyšuje účinnost čištění.
- Ideální pro dlouhodobá použití
Velký integrovaný vodní filtr
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolněné hadice
Jednoduchá instalace a údržba
- Snadný a rychlý přístup ke všem součástem v případě servisu.
- Rychlá a snadná instalace šetří náklady na montáž.
- Zobrazení chybových kódů a stavu usnadňuje údržbu
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|900 - 1700
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Teplota přívodní vody (°C)
|85
|Příkon (kW)
|7
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|2
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|91
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|100,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Podávací čerpadlo
- Ochrana před zvápenatěním
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Vzduchem chlazený motor
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Ideální pro používání v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
- Čištění stájí v zemědělství
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Zemědělství
- Průmysl
- Čištění vozidel
- Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 17/12-4 St H
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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