Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Výkonný stacionární studenovodní vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S St Classic pro náročné nepřetržité použití a optimální výsledky čištění. Snadná instalace, obsluha a údržba.
Robustní, výkonný, mimořádně jednoduchý na obsluhu a vhodný pro nejnáročnější stacionární aplikace: vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S St. Classic dosahuje pracovního tlaku až 150 barů při výkonu motoru 9 kW a průtoku 1700 litrů. Silné, snadno nastavitelné čerpadlo s klikovým hřídelem a vysoce kvalitní mosaznou hlavou válce a pomaluběžný 4pólový motor s automatickým vypínáním a chlazením vzduch/voda tvoří tepající srdce stroje, které zajišťuje stálý a dlouhotrvající provoz. Čerpadlo je navíc účinně chráněno před znečištěním snadno čistitelným vodním filtrem. Standardně se dodává spouštěcí pistole, pracovní nástavec, 10metrová vysokotlaká hadice a výkonná tryska - všechny jsou vybaveny naší inovativní rychlospojkou EASY!Lock pro rychlé a snadné uvolnění. Běžné servisní úkony a údržbu modelu HD 17/15-4 S St Classic lze provést stejně rychle jako instalaci jeho mimořádně pevného ocelového rámu na stěnu nebo podlahu.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdrySilný výkon s vysokou efektivností. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Robustní, stacionárníRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Integrované možnosti uložení příslušenství.
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!LockRychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství. Robustní příslušenství s dlouhou životností. Snadná obsluha
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
- Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
- Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
- Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Přehledný koncept stroje
- Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle.
- Stav hladiny a kvalitu oleje lze jednoduše zjistit pomocí průzoru a měrky
Intuitivní obsluha a jednoduchá údržba
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
- Jednoduchá obsluha.
Vysoká flexibilita
- Rozsáhlá nabídka příslušenství pro širokou škálu aplikací.
- Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.
- Minimální výdaje na montáž
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|1000 - 1700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|100 - 150
|Max. tlak (bar)
|210
|Příkon (kW)
|9
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|110
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|61
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|66,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|720 x 522 x 418
Obsah balení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 10, 250 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Oblasti použití
- Čištění stájí v zemědělství
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
- Průmysl
- Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 17/15-4 S ST Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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