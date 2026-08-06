Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic

Výkonný stacionární studenovodní vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S St Classic pro náročné nepřetržité použití a optimální výsledky čištění. Snadná instalace, obsluha a údržba.

Robustní, výkonný, mimořádně jednoduchý na obsluhu a vhodný pro nejnáročnější stacionární aplikace: vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S St. Classic dosahuje pracovního tlaku až 150 barů při výkonu motoru 9 kW a průtoku 1700 litrů. Silné, snadno nastavitelné čerpadlo s klikovým hřídelem a vysoce kvalitní mosaznou hlavou válce a pomaluběžný 4pólový motor s automatickým vypínáním a chlazením vzduch/voda tvoří tepající srdce stroje, které zajišťuje stálý a dlouhotrvající provoz. Čerpadlo je navíc účinně chráněno před znečištěním snadno čistitelným vodním filtrem. Standardně se dodává spouštěcí pistole, pracovní nástavec, 10metrová vysokotlaká hadice a výkonná tryska - všechny jsou vybaveny naší inovativní rychlospojkou EASY!Lock pro rychlé a snadné uvolnění. Běžné servisní úkony a údržbu modelu HD 17/15-4 S St Classic lze provést stejně rychle jako instalaci jeho mimořádně pevného ocelového rámu na stěnu nebo podlahu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic: Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdry
Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdry
Silný výkon s vysokou efektivností. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic: Robustní, stacionární
Robustní, stacionární
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Integrované možnosti uložení příslušenství.
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic: Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství. Robustní příslušenství s dlouhou životností. Snadná obsluha
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
  • Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
  • Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Přehledný koncept stroje
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle.
  • Stav hladiny a kvalitu oleje lze jednoduše zjistit pomocí průzoru a měrky
Intuitivní obsluha a jednoduchá údržba
  • Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
  • Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
  • Jednoduchá obsluha.
Vysoká flexibilita
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství pro širokou škálu aplikací.
  • Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.
  • Minimální výdaje na montáž
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 - 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 1000 - 1700
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 100 - 150
Max. tlak (bar) 210
Příkon (kW) 9
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 110
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 61
Hmotnost včetně obalu (kg) 66,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 720 x 522 x 418

Obsah balení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 10, 250 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Vstup vody z mosazi
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 S ST Classic
Oblasti použití
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
  • Průmysl
  • Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 17/15-4 S ST Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.