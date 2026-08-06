Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Stacionární vysokotlaký čistič s krytem a rámem z práškově lakované oceli. Zaujme vysokým průtokem (1 700 l/h), kvalitním vybavením a vysokou provozní bezpečností.
Pro trvalé použití v náročných pracovních podmínkách – náš stacionární vysokotlaký čistič pro teplotu až 60 °C na vstupu vody nabízí prvotřídní výkon s průtokem 1 700 l/h a tlakem 150 barů. Vysokotlaké čerpadlo je chráněno před nečistotami velkým vodním filtrem. Rám a kryt vysokotlakého stroje jsou vyrobeny z práškově lakované oceli a spolu se 4-pólovým pomaloběžným elektromotorem s vodním chlazením zajišťují dlouhou životnost. Má také integrovanou nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a vstup na čisticí prostředek s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění. Velký otočný spínač se snadno ovládá a instalace a údržba byly také navrženy tak, aby byly uživatelsky velmi jednoduché. Elektronické sledování stroje a indikátor chyb zajišťují vynikající provozní bezpečnost. Dodává se bez příslušenství, ale lze je vybavit dle místa použití. Volitelně k dispozici: manometr a počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické snížení tlaku a široká škála dálkových ovladačů.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám a kryt z oceli s práškovým nástřikem. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
Kvalitní vybaveníZásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínkyVhodné pro každodenní provoz. Lze použít v náročných pracovních podmínkách. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
Jednoduchá obsluha
- Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
- Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
Velký integrovaný vodní filtr
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
- Velmi snadno se čistí.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Indikátor: chybové kódy, provozní stav, intervaly údržby.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
- Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
- Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Servo Control
- Tlak a průtok vody lze nastavit na spouštěcí pistoli.
- Mnohostranně a flexibilně použitelné.
- Různé aplikace a vynikající výsledky čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|900 - 1700
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Příkon (kW)
|9
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|2
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|84
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|93,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Oblasti použití
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
- Čištění stájí v zemědělství
- Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Vysokotlaké čištění vozidel
- Zemědělství
- Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 17/15-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.