Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St

Stacionární vysokotlaký čistič s krytem a rámem z práškově lakované oceli. Zaujme vysokým průtokem (1 700 l/h), kvalitním vybavením a vysokou provozní bezpečností.

Pro trvalé použití v náročných pracovních podmínkách – náš stacionární vysokotlaký čistič pro teplotu až 60 °C na vstupu vody nabízí prvotřídní výkon s průtokem 1 700 l/h a tlakem 150 barů. Vysokotlaké čerpadlo je chráněno před nečistotami velkým vodním filtrem. Rám a kryt vysokotlakého stroje jsou vyrobeny z práškově lakované oceli a spolu se 4-pólovým pomaloběžným elektromotorem s vodním chlazením zajišťují dlouhou životnost. Má také integrovanou nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a vstup na čisticí prostředek s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění. Velký otočný spínač se snadno ovládá a instalace a údržba byly také navrženy tak, aby byly uživatelsky velmi jednoduché. Elektronické sledování stroje a indikátor chyb zajišťují vynikající provozní bezpečnost. Dodává se bez příslušenství, ale lze je vybavit dle místa použití. Volitelně k dispozici: manometr a počítadlo provozních hodin, vstup pro druhý čisticí prostředek, automatické snížení tlaku a široká škála dálkových ovladačů.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Robustní rám a kryt z oceli s práškovým nástřikem. Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St: Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
Vhodné pro každodenní provoz. Lze použít v náročných pracovních podmínkách. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba.
  • Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
Jednoduchá obsluha
  • Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů.
  • Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace.
  • Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
Velký integrovaný vodní filtr
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
  • Velmi snadno se čistí.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Indikátor: chybové kódy, provozní stav, intervaly údržby.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
  • Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
  • Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
  • Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
  • K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
  • Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
  • Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Servo Control
  • Tlak a průtok vody lze nastavit na spouštěcí pistoli.
  • Mnohostranně a flexibilně použitelné.
  • Různé aplikace a vynikající výsledky čištění.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 900 - 1700
Pracovní tlak (bar/MPa) 100 - 150 / 10 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Teplota přívodní vody (°C) 60
Příkon (kW) 9
Zajištění (A) 16
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
Počet uživatelů 2
Mobilita Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 84
Hmotnost včetně obalu (kg) 93,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 800 x 605 x 600

Obsah balení

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
  • Připraveno pro Servo Control
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Dávkování RM
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Měrka oleje
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 St
Oblasti použití
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Vhodný pro nasazení ve výrobních, skladových, logistických halách a v těžkém průmyslu
  • Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
  • Vysokotlaké čištění vozidel
  • Zemědělství
  • Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 17/15-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.