Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Snadno ovladatelný, robustní a výkonný: stacionární studenovodní vysokotlaký čistič s 800 l/h a 180 bar pro nepřetržité použití v náročných pracovních podmínkách.
Náš studenovodní vysokotlaký čistič pro náročné pracovní podmínky při trvalém stacionárním použití lze provozovat s teplotou přívodu vody až 60 °C. S tlakem 180 bar a průtokem 800 l/h se ideálně hodí pro čištění strojů nebo výrobních zařízení. Jeho srdcem je robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a 4pólový pomaluběžný elektromotor. K odolnosti přispívá i kryt a rám, které jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem. Stroj má vstup na detergent s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění, dále zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prázdná nádrž je zde indikována také indikátorem. Bezpečný provoz je zajištěn elektronickým monitorováním, které poskytuje upozornění na chyby a intervaly údržby. Velký otočný spínač umožňuje pohodlné a snadné ovládání a instalace a údržba jsou také navrženy s ohledem na uživatelskou přívětivost. Rozsáhlé příslušenství, jako jsou počítadla provozních hodin, dálkové ovládání nebo automatické odlehčení tlaku, není součástí dodávky a lze jej vybrat dle místa použití.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíČtyřpólový, vodou chlazený elektromotor. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Kvalitní vybaveníZásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Robustní rám a kryt z oceli s práškovým nástřikem. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Jednoduchá obsluhaPouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas. Samovysvětlující symboly a jasně uspořádané ovládací pole pro snadné pochopení a zvýšení produktivity.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
- Sání detergentu s ventilem a indikátorem prázdné nádrže.
- Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
- Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
Jemný vodní filtr
- S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Ochrana čerpadla před chodem nasucho.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
- Ochrana před přepětím a podpětím.
Indikátor: chybové kódy, provozní stav, intervaly údržby.
- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Uzpůsobení dle potřeby díky dodatečnému vybavení.
- Jako volitelné příslušenství je k dispozici počítadlo provozních hodin a manometr a také automatické odlehčení tlaku pro ochranu příslušenství a potrubí.
- Volitelně je k dispozici druhé sání detergentu s indikátorem prázdné nádrže a dávkovacím ventilem.
- Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 800
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Příkon (kW)
|5,5
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|68
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|77,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Oblasti použití
- Pro čištění strojů a vozidel
- Zemědělství
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
- Průmysl
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
- Čištění stájí v zemědělství
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
- Veřejné služba
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 St
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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