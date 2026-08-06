Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St

Snadno ovladatelný, robustní a výkonný: stacionární studenovodní vysokotlaký čistič s 800 l/h a 180 bar pro nepřetržité použití v náročných pracovních podmínkách.

Náš studenovodní vysokotlaký čistič pro náročné pracovní podmínky při trvalém stacionárním použití lze provozovat s teplotou přívodu vody až 60 °C. S tlakem 180 bar a průtokem 800 l/h se ideálně hodí pro čištění strojů nebo výrobních zařízení. Jeho srdcem je robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a 4pólový pomaluběžný elektromotor. K odolnosti přispívá i kryt a rám, které jsou vyrobeny z oceli s práškovým nástřikem. Stroj má vstup na detergent s dávkovacím ventilem a indikátorem vyprázdnění, dále zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prázdná nádrž je zde indikována také indikátorem. Bezpečný provoz je zajištěn elektronickým monitorováním, které poskytuje upozornění na chyby a intervaly údržby. Velký otočný spínač umožňuje pohodlné a snadné ovládání a instalace a údržba jsou také navrženy s ohledem na uživatelskou přívětivost. Rozsáhlé příslušenství, jako jsou počítadla provozních hodin, dálkové ovládání nebo automatické odlehčení tlaku, není součástí dodávky a lze jej vybrat dle místa použití.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor. Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho. Robustní rám a kryt z oceli s práškovým nástřikem. Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Pouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas. Samovysvětlující symboly a jasně uspořádané ovládací pole pro snadné pochopení a zvýšení produktivity.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
  • Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
  • Vyvinutý pro každodenní použití.
  • Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Systém nasávání a dávkování čisticího prostředku pro ještě lepší výsledky čištění
  • Sání detergentu s ventilem a indikátorem prázdné nádrže.
  • Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
  • Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
Jemný vodní filtr
  • S jeřábovým hákem pro jednoduchou přepravu.
  • Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
  • Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
  • Ochrana čerpadla před chodem nasucho.
  • Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
  • Ochrana před přepětím a podpětím.
Indikátor: chybové kódy, provozní stav, intervaly údržby.
  • Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
  • Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Je kdykoli připraven k rychlému použití
  • K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
  • Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
  • Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
Uzpůsobení dle potřeby díky dodatečnému vybavení.
  • Jako volitelné příslušenství je k dispozici počítadlo provozních hodin a manometr a také automatické odlehčení tlaku pro ochranu příslušenství a potrubí.
  • Volitelně je k dispozici druhé sání detergentu s indikátorem prázdné nádrže a dávkovacím ventilem.
  • Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 800
Pracovní tlak (bar/MPa) 180 / 18
Max. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Teplota přívodní vody (°C) 60
Příkon (kW) 5,5
Zajištění (A) 16
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
Počet uživatelů 1
Mobilita Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 68
Hmotnost včetně obalu (kg) 77,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 800 x 605 x 600

Obsah balení

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: Ocel, práškově lakovaná
  • Připraveno pro Servo Control
  • Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velký jemný vodní filtr
  • Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
  • Připraveno pro dálkové ovládání
  • Dávkování RM
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Měrka oleje
  • Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St
Oblasti použití
  • Pro čištění strojů a vozidel
  • Zemědělství
  • Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
  • Ideální pro autodílny, půjčovny vozidel, mycí centra, dodavatele stavebních služeb, řemeslníky, malé stavební firmy, malé garáže a farmy atd.
  • Průmysl
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
  • Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
  • Veřejné služba
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 St

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.