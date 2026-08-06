Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 St H
Stacionární studenovodní vysokotlaký čistič s robustním rámem a krytem z nerezové oceli. Výkonný, s průtokem 800 l/h a tlakem 180 bar, vysoce kvalitní vybavení a vysoká provozní bezpečnost.
Robustní, výkonný a snadno ovladatelný – tento stacionární vysokotlaký čistič na studenou vodu s teplotou vody na vstupu až 85 °C a předtlakovým čerpadlem je ideální pro nepřetržitý provoz v potravinářském průmyslu. Vyznačuje se průtokem 800 l/h a tlakem 180 bar. Vysokotlaký čistič je vybaven zásobníkem vody s ochranou proti usazování vodního kamene a ochranou proti chodu nasucho, včetně indikátoru prázdného stavu pro ochranu proti vodnímu kameni. K dispozici je také přívod čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem prázdného stavu. Svou odolností zaujme díky robustnímu čerpadlu s klikovým hřídelem s mosaznou hlavou válců a odolnému rámu a krytu z nerezové oceli. Čtyřpólový elektromotor s nízkými otáčkami zajišťuje dlouhou životnost, zatímco elektronické monitorování zaručuje bezpečný provoz. Ovládání je díky velkému otočnému spínači bezproblémové a instalace i údržba jsou rovněž jednoduché a uživatelsky přívětivé. Stroj se dodává bez příslušenství, které lze vybrat podle konkrétního místa použití: manometr, počitadlo provozních hodin, přívod pro druhý čisticí prostředek, automatické odlehčení tlaku a různé dálkové ovladače.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníZásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kameni a ochranou proti chodu nasucho. Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli. Stroj lze alternativně ovládat dálkovým ovladačem.
Robustní s dlouhou životnostíRobustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku. Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem)
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluhaPouze jeden otočný přepínač pro všechny funkce zaručuje jednoduché ovládání bez dlouhých zaškolovacích časů. Obzvláště uživatelsky přívětivé díky srozumitelným symbolům. Není třeba časově náročné edukace. LED diody indikují připravenost k použití, nedostatek vody a servisní interval.
Robustní konstrukce umožňuje také náročné aplikace.
- Vhodné pro každodenní provoz.
- Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Sání čisticího prostředku s ventilem a indikátorem prázdné nádrže
- Pro přesné, plynulé dávkování čisticích prostředků.
- Dávkovací jednotka čisticího prostředku na sací straně.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.
Velký integrovaný vodní filtr
- Velký jemný vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
- Zaručuje dlouhou životnost všech vysokotlakých součástí.
Jednoduchá instalace a údržba
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
- Rychlá a snadná instalace šetří náklady na montáž.
- Plně pokrytá servisní síť s vysoce vyškolenými servisními techniky
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Volitelně jsou k dispozici manometr a počítadlo provozních hodin.
- Volitelně je k dispozici automatické odlehčení tlaku.
- Volitelně: druhé sání s ventilem a indikátorem vyprázdnění.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- Stroj je vždy připraven pro maximální produktivitu a flexibilitu.
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 800
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota přívodní vody (°C)
|85
|Příkon (kW)
|5,5
|Zajištění (A)
|16
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|1″
|Počet uživatelů
|1
|Mobilita
|Stacionární
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|75
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|84,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|800 x 605 x 600
Obsah balení
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
- Připraveno pro Servo Control
- Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Podávací čerpadlo
- Ochrana před zvápenatěním
- Ochrana před chodem na sucho
- Velký jemný vodní filtr
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Připraveno pro dálkové ovládání
- Dávkování RM
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Měrka oleje
- Vzduchem chlazený motor
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Ideální pro používání v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
- Čištění vozidel
- Pro čištění strojů a vozidel
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Zemědělství
- Průmysl
- Čištění stájí v zemědělství
- Pro vysokotlaké čištění studenou nebo horkou vodou
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 St H
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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