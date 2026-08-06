Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 S ST Classic
Stejně robustní jako výkonný: studenovodní stacionární vysokotlaký čistič HD 9/20-4 S St Classic pro náročné čištění. Montáž, obsluha a údržba je tak snadná, že je to hračka.
Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 S St Classic je navržen pro konzistentní, dlouhotrvající a mimořádně spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách. Pro splnění svého poslání je tento pevně konstruovaný stacionární stroj vybaven silným, snadno nastavitelným čerpadlem s klikovým hřídelem, vysoce kvalitní mosaznou hlavou válce a pomaluběžným 4pólovým motorem s automatickým vypínáním a chlazením vzduch/voda. Zatímco čerpadlo je dobře chráněno vestavěným a snadno čistitelným vodním filtrem, ostatní standardní vybavení hovoří samo za sebe - spouštěcí pistole, pracovní nástavec, 10metrová vysokotlaká hadice a výkonná tryska jsou součástí dodávky. Pro větší rychlost a pohodlí je všechno toto příslušenství vybaveno našimi inovativními rychlospojkami EASY!Lock. Pro dosažení nejlepšího čisticího výkonu vytváří motor stroje o výkonu 7 kW pracovní tlak až 200 barů, který následně zajišťuje průtok 900 litrů/h. A tím to nekončí; servisní a údržbové úkony u modelu HD 9/20-4 S St Classic lze provést stejně rychle jako instalaci jeho mimořádně pevného ocelového rámu na stěnu nebo podlahu.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdrySilný výkon s vysokou efektivností. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Robustní, stacionárníRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj. Stabilní rám z ocelových trubek chrání stroj i v těžkých podmínkách při trvalém provozu.
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!LockRobustní příslušenství s dlouhou životností. Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství. Snadná obsluha
Přehledný koncept stroje
- Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle.
- Stav hladiny a kvalitu oleje lze jednoduše zjistit pomocí průzoru a měrky
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosazi
- Spojuje účinné chlazení vodou s robustním chlazením vzduchem pro maximální chlazení i při kolísajících teplotách vody a okolního prostředí.
- Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
- Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
Intuitivní obsluha a jednoduchá údržba
- Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
- Jednoduchá obsluha.
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Vysoká flexibilita
- Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje ergonomické a ekonomické řešení čištění v mnoha oblastech.
- Rozsáhlá nabídka příslušenství pro širokou škálu aplikací.
- Minimální výdaje na montáž
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|450 - 900
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|50 - 200
|Max. tlak (bar)
|260
|Příkon (kW)
|7
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|047
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|49,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|55,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|720 x 522 x 418
Obsah balení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Oblasti použití
- Čištění stájí v zemědělství
- Ideální pro autosalony, autopůjčovny a čerpací stanice
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
- Průmysl
- Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 S ST Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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