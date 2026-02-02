Vysokotlaké mycí zařízení stacionární HDC Classic
Zásobování vysokým tlakem je konstruováno modulárním způsobem. Skládá se z čerpacího agregátu, plovákové nádrže k oddělení od potrubní sítě, řídicí skříně a je připravené k provozu.
Instalací stacionárního vysokotlakého zařízení se nabízí velké množství různých čisticích úlloh. Přednosti stacionárního zařízení najdou své uplatnění v nejrůznějších oblastech použití, ve kterých se kladou vysoké nároky na čisticí výkon: Ekonomičnost - stále k dispozici na dosah ruky zapnutím knoflíku, žádné zdržování se sestavováním zařízení, žádná přeprava mobilních přístrojů. Bezpečnost – instalace na bezpečném místě, ochrana před vlivy prostředí; neodborná obsluha vyloučena. Funkce automatického spuštění - Zdrojové jednotky vysokého tlaku se jednorázově uvedou do provozu přímo na zařízení. Po uvedení do provozu se zapne vysokotlaké čerpadlo automaticky při každém odběru vody. Jakékoliv další odjištění již není potřeba. Výkonnost – Zdrojové jednotky jsou určené k zásobování více odběrových míst současně. U kompaktních zařízení cirkuluje zařízení HDC Classic neodebrané množství vody přes přepouštěcí ventil v čerpadlové hlavě. Měřením průtoku, příp. měřením tlaku na výstupu zdrojové jednotky se sleduje množství odebrané vody. Funkce automatického vypnutí – Při poklesu množství odebrané vody pod minimální množství se zařízení vypne. Čas zpoždění zamezí cyklickému provozu s krátkými odběry vody. Kompaktní jednotka se opět automaticky spustí při odběru vody. Rozpoznání poklesu hmotnosti (odpařením, prosakováním) - Krátké běhy čerpadla, které nastanou při poklesu hmotnosti (prosakováním či odpařováním) v potrubí, vedou k bezpečnostnímu vypnutí.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životností
- Robustní stroj, vhodný i pro tvrdší úkoly.
- Robustní čerpadlo s mosaznou hlavou válců a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost.
- Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem)
Vysoká bezpečnost stroje
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem a ochranou proti chodu nasucho.
- Praktické zobrazení chyb informuje uživatele okamžitě a šetří čas.
Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolněné hadice
- S ochranou proti nedostatku vody a sledováním teploty motoru a vody.
- Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.
- Automatické vypnutí, pokud během odběru vody není dosaženo minimálního množství.
Individuálně konfigurovatelný přístroj
- Rám a/nebo plášť z nerezové oceli jsou k dispozici jako volitelná výbava.
Vysoká flexibilita
- Předstihové tlakové čerpadlo pro teplotu přívodu. až 85 °C (standardně 60 °C) a tlak 80/160 bar
- Rám a plášť z nerezové oceli (standardně práškově lakovaná ocel).
- 60Hz zařízení (např. 380–480 V, 690 V/60 Hz) na vyžádání.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- Možno uložit i další příslušenství popř. pracovní nářadí.
- Přizpůsobení individuálním požadavkům na čištění
- Možnost používání stroje dvěma osobami současně.
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Pro rychlé čištění na různých místech.
Robustní provedení pro náročné pracovní podmínky
- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Lze použít v náročných pracovních podmínkách.
- Delší životnost, méně náročná údržba a menší náklady. Ideální pro průmyslové použití.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Průtok (l/h)
|700 / 2000
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 85
|Náběh motoru
|Soft start
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|860 x 595 x 580
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- 4-pólový motor (nízkorychlostní)
- Vzduchem chlazený motor
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Ochrana před chodem na sucho
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Počitadlo provozních hodin
- Servo Control
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Zemědělství
- Čištění stájí
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Veřejné služba
- Pro čištění nádob v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu