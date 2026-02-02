Vysokotlaké mycí zařízení stacionární HDC Standard
Kompaktní vysokotlaká jednotka HDC Standard připravená k použití v modulárním provedení. Skládá se z agregátu čerpadla, předfukového kontejneru pro oddělení potrubní sítě a řídicí skříně.
Naše vysokotlaká jednotka HDC Standard může být použita pro různé aplikace s vysokými požadavky na čisticí výkon. Kompaktní jednotka v modulárním provedení je navržena jako systém s více čerpadly se 2 až 4 vysokotlakými čerpadly pro zásobování až 8 odběrných míst studenou nebo teplou vodou. Centrální napájecí jednotka napájí trvale instalovaná místa odběru tlakovou vodou podle potřeby potrubním systémem. Voda, která nebyla extrahována, se vrací do předfukového zásobníku přes přepadový ventil. Systém je nainstalován na bezpečném místě připraveném k provozu a chráněn před okolními podmínkami a nesprávným provozem. Je to mnohem ekonomičtější a efektivnější než u jiných řešení, protože časy nastavení a přeprava mobilních strojů zmizí. Místo toho je plný výkon systému k dispozici pouhým stisknutím tlačítka.
Charakteristické znaky a výhody
Čerpadla s klikovým hřídelem s mosaznými hlavami válců a prémiovými materiály
- Bez ohledu na požadované množství vody: Řízení spíná a vypíná další čerpadla podle aktuální potřeby.
- Automatické spuštění čerpadla při každém odběru vody bez dalšího odblokování.
- Konzistentní provozní doba všech agregátů čerpadel díky následné výměně.
Zařízení může současně používat až osm lidí
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
- Čerpadlo začne čerpat, jakmile je stisknuto ovládání na pistoli. Tím je zajištěna pohodlná práce v každém odběrném bodě.
- Pro rychlé čištění na různých místech.
Vysoká flexibilita
- Dostupný objem vody lze použít podle potřeby.
- Vhodné také pro čištění uvnitř středních až velkých nádob.
- K dispozici pouhým stisknutím tlačítka, bez časů nastavení a přepravy mobilních strojů.
S ochranou proti nedostatku vody a monitorováním teploty motorů a vody
Vysoká bezpečnost stroje
- Počítadlo provozních hodin a displej ukazují, kdy je potřeba provést údržbu čerpadla.
- Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- 4-pólové pomaloběžné elektromotory se softstartérem zaručují dlouhou životnost
Rám a/nebo plášť z nerezové oceli jsou k dispozici jako volitelné příslušenství
- Trvalá instalace bez nebezpečí: Žádné znečištění nebo uvolněné hadice
Předstihové tlakové čerpadlo pro teplotu přívodu. až 85 °C (standardně 60 °C) a tlak 80/160 bar
Inteligentní řízení čerpadel
- Možnost rámu/krytu z nerezové oceli (standardně práškově lakovaná ocel).
- 60Hz zařízení (např. 380–480 V, 690 V/60 Hz) jsou k dispozici na vyžádání.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Průtok (l/h)
|700 / 8000
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 85
|Náběh motoru
|Soft start
|Počet čerpadel (Kusy)
|2 - 4
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Vybavení
- Měrka oleje
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- 4-pólový motor (nízkorychlostní)
- Vzduchem chlazený motor
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Ochrana před chodem na sucho
- Zásobní nádrž s plovákovým ventilem
- Počitadlo provozních hodin
- Servo Control
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Zemědělství
- Čištění stájí
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
- Čištění vozidel a strojů v oblasti Automotive, průmyslu a zemědělství.
- Veřejné služba
- Pro čištění nádob v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu