Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35-4 Cage

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.

Pracovní tlak až 350 bar čistí i odolné nečistoty. Robustní konstrukce klece chrání celý stroj a umožňuje jeho bezpečné naložení jeřábem. Díky principu vozíku pro snadnou přepravu a mnoha dalším detailům je tento stroj první volbou pro profesionální použití. Šikovný a pohodlný: Držák kopí a integrovaný háček na hadici zajišťují, že je příslušenství připraveno ke stroji. Počítadlo provozních hodin vždy ukazuje přesnou provozní dobu čerpadla. Bezpečné skladování: Příslušenství a nástroje jsou uloženy v chráněné schránce. Snadné přemístění: Princip tlačného vozíku umožňuje snadnou přepravu stroje i do obtížně přístupných oblastí. Spolehlivé a bezpečné: Vysoce výkonné čerpadlo klikového hřídele Kärchers zajišťuje optimální tlak. Volitelný výřez pro suchý chod chrání stroj i uživatele.

Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
  • Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Bezpečné uložení
  • Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - max. 35
Průtok (l/h) 500 - 1300
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Palivo Elektrický
Výkon motoru (kW) 15
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Typ čerpadla Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství (kg) 160
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 195
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35-4 Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35-4 Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35-4 Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35-4 Cage

Videa

Příslušenství