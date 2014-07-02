Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage

S pracovním tlakem až 350 barů odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Robustní konstrukce klece Cage-Design poskytuje všestrannou ochranu a stabilitu a umožňuje bezpečné naložení jeřábem.

S pracovním tlakem až 350 barů odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Robustní konstrukce klece Cage-Design chrání celý stroj a umožňuje jeho bezpečné nakládání jeřábem. Praktický a pohodlný: Držák nástavce a integrovaný hák na hadici zajistí, že příslušenství bude vždy po ruce. Počítadlo hodin vždy ukazuje přesnou dobu provozu čerpadla. Bezpečné skladování: Příslušenství a nástroje jsou uskladněny v odkládacích prostorech. Manipulace: Princip vozíku umožňuje snadnou přepravu stroje i do těžko přístupných oblastí. Spolehlivé a bezpečné: Vysoce výkonné čerpadlo klikového hřídele Kärchers zajišťuje optimální tlak. Volitelná ochrana proti chodu nasucho chrání stroj.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslová ruční stříkací pistole
  • Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkací pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.
Regulace rychlosti
  • Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
Mobilita
Nezávislost
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - 35
Průtok (l/h) 500 - 1300
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Palivo Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 690
Výkon motoru (kW) 16
Typ čerpadla Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství (kg) 122
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 150
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Elektrostart
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage
Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage

Videa

Příslušenství