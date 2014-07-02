Čistič s nejvyšším tlakem HD 13/35 Ge Cage
S pracovním tlakem až 350 barů odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Robustní konstrukce klece Cage-Design poskytuje všestrannou ochranu a stabilitu a umožňuje bezpečné naložení jeřábem.
S pracovním tlakem až 350 barů odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Robustní konstrukce klece Cage-Design chrání celý stroj a umožňuje jeho bezpečné nakládání jeřábem. Praktický a pohodlný: Držák nástavce a integrovaný hák na hadici zajistí, že příslušenství bude vždy po ruce. Počítadlo hodin vždy ukazuje přesnou dobu provozu čerpadla. Bezpečné skladování: Příslušenství a nástroje jsou uskladněny v odkládacích prostorech. Manipulace: Princip vozíku umožňuje snadnou přepravu stroje i do těžko přístupných oblastí. Spolehlivé a bezpečné: Vysoce výkonné čerpadlo klikového hřídele Kärchers zajišťuje optimální tlak. Volitelná ochrana proti chodu nasucho chrání stroj.
Charakteristické znaky a výhody
Průmyslová ruční stříkací pistole
- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkací pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.
Regulace rychlosti
- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
Mobilita
Nezávislost
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Průtok (l/h)
|500 - 1300
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Palivo
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 690
|Výkon motoru (kW)
|16
|Typ čerpadla
|Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|122
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|150
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|930 x 800 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Elektrostart
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
- Bezpečnostní ventil
- Počitadlo provozních hodin
