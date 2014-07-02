Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50-4 Cage

Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.

Praktické a pohodlné: Vysoce kvalitní držák trysky v provedení z ušlechtilé oceli zajišťuje trysku při přepravě; počitadlo provozních hodin ukazuje přesné doby chodu čerpadla. Bezpečné uložení: Příslušenství a nářadí jsou uloženy v chráněné přihrádce. Snadná přeprava: Díky principu vozíku mohou být stroje přepravovány snadněji než čtyřkolové stroje - především v terénu jako jsou stavby. Bezpečné uložení: Příslušenství a nářadí jsou uloženy v chráněné přihrádce. Snadná přeprava: Díky principu vozíku mohou být stroje přepravovány snadněji než čtyřkolové stroje - především v terénu jako jsou stavby. Spolehlivost a bezpečnost: nejvýkonnější čerpadlo s klikovou hřídelí Kärcher zajišťuje potřebný tlak. Volitelná pojistka proti nedostatku vody chrání jak uživatele, tak čerpadlo.

Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
  • Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Bezpečné uložení
  • Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Průtok (l/h) 500 - 900
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Palivo Elektrický
Výkon motoru (kW) 15
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Typ čerpadla Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství (kg) 150
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 195
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
