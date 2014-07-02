Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50-4 Cage
Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.
Praktické a pohodlné: Vysoce kvalitní držák trysky v provedení z ušlechtilé oceli zajišťuje trysku při přepravě; počitadlo provozních hodin ukazuje přesné doby chodu čerpadla. Bezpečné uložení: Příslušenství a nářadí jsou uloženy v chráněné přihrádce. Snadná přeprava: Díky principu vozíku mohou být stroje přepravovány snadněji než čtyřkolové stroje - především v terénu jako jsou stavby. Bezpečné uložení: Příslušenství a nářadí jsou uloženy v chráněné přihrádce. Snadná přeprava: Díky principu vozíku mohou být stroje přepravovány snadněji než čtyřkolové stroje - především v terénu jako jsou stavby. Spolehlivost a bezpečnost: nejvýkonnější čerpadlo s klikovou hřídelí Kärcher zajišťuje potřebný tlak. Volitelná pojistka proti nedostatku vody chrání jak uživatele, tak čerpadlo.
Charakteristické znaky a výhody
Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem
- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Bezpečné uložení
- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Průtok (l/h)
|500 - 900
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Palivo
|Elektrický
|Výkon motoru (kW)
|15
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|150
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|195
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|930 x 800 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
- Bezpečnostní ventil
- Počitadlo provozních hodin
