Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic

Tento vysokotlaký čistič je robustní a kompaktní stroj. Má jednoduchý design a obsahuje mosaznou hlavu válce, rotační trysku a naviják na vysokotlakou hadici.

HD 5/11 EX Plus Classic je robustní a kompaktní vysokotlaký čistič s 840 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem z nerezové oceli. Umožňuje snadné a důkladné čištění vozidel, strojů a nářadí i dvorů a zahrad. Stroj je vybaven mosaznou hlavou válce a vysoce kvalitní vypletenou vysokotlakou hadicí, které zajišťují nízké opotřebení a vysokou robustnost. Automatické odlehčení tlaku chrání součásti a prodlužuje životnost. K dalším praktickým výhodám patří buben na VT hadici pro její snadné uložení a integrovaná základna Home Base pro uložení trysek. Pomocí rotační trysky lze odstranit i ty nejodolnější nečistoty. Oproti běžným šroubovacím uzávěrům se náš systém EASY!Lock používá rychle a snadno, přičemž si zachovává stabilitu a odolnost.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic: Nízké opotřebení a dlouhá životnost
Nízké opotřebení a dlouhá životnost
Kvalitní mosazná válcová hlava. Nerezové písty s keramickým povlakem. Automatická redukce tlaku.
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic: Vysoce kvalitní příslušenství
Vysoce kvalitní příslušenství
Profesionální rotační tryska. Robustní pryžová hadice s výztuhou. Profesionální vysokotlaká pistole s ventilem z nerezové oceli.
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic: Četné možnosti skladování
Četné možnosti skladování
Držák pro uložení trysky. Ruční naviják vysokotlaké hadice. Integrované háčky na kabely.
Systém EASY!Lock
  • Krátká doba přípravy (montáž a demontáž).
  • Rychlá výměna příslušenství.
  • Intuitivní ovládání.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 200 - 240
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 110
Max. tlak (bar) 160
Příkon (kW) 2,2
Velikost trysky 036
Přívod vody 3/4″
Mobilita vozík
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 21
Hmotnost včetně obalu (kg) 26,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 334 x 366 x 954

Obsah balení

  • Rotační tryska
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Délka vysokotlaké hadice: 8 m

Vybavení

  • Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic
Vysokotlaký čistič HD 5/11 EX Plus Classic

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění vozidel
  • Pro čištění strojů a nářadí (na staveništi).
  • Pro čištění dvorů a zahrad (zdi, cesty, pavilony).
  • Pro samovolné čištění malých ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/11 EX Plus Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.