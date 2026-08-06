Vysokotlaký čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Tento vysokotlaký čistič je robustní a kompaktní stroj. Má jednoduchou konstrukci, je vybaven mosaznou hlavu válce, rotační tryskou a navijákem hadice.
HD 5/13 EX Plus+FR Classic je robustní a kompaktní vysokotlaký čistič s 840 mm dlouhým nerezovým pracovním nástavcem. Umožňuje snadné a důkladné čištění vozidel, strojů a nástrojů, ale také dvorů a zahrad. Stroj je vybaven mosaznou hlavou válce a vysoce kvalitní ocelovou síťovou hadicí, které zajišťují nízké opotřebení a vysokou odolnost. Automatické uvolnění tlaku chrání součásti a prodlužuje životnost. Mezi další praktické výhody patří naviják hadice pro snadné skladování hadice a integrovaná základna Home Base pro skladování trysek. I ty nejodolnější nečistoty lze odstranit pomocí rotační trysky. Ve srovnání s konvenčními šroubovacími uzávěry jsou rychlospojky EASY!Lock rychlé a snadno použitelné, přičemž si zachovávají stabilitu a odolnost.
Charakteristické znaky a výhody
Nízké opotřebení a dlouhá životnostKvalitní mosazná válcová hlava. Nerezové písty s keramickým povlakem. Automatická redukce tlaku.
Vysoce kvalitní příslušenstvíProfesionální rotační tryska. Robustní pryžová hadice s výztuhou. Profesionální vysokotlaká pistole s ventilem z nerezové oceli.
Četné možnosti skladováníDržák pro uložení trysky. Ruční naviják vysokotlaké hadice. Integrované háčky na kabely.
Systém EASY!Lock
- Krátká doba přípravy (montáž a demontáž).
- Rychlá výměna příslušenství.
- Intuitivní ovládání.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|130
|Max. tlak (bar)
|170
|Příkon (kW)
|2,7
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|034
|Přívod vody
|3/4″
|Mobilita
|vozík
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|21
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|30,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|334 x 366 x 954
Obsah balení
- Power tryska
- Rotační tryska
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
- Délka vysokotlaké hadice: 8 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
Vybavení
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Pro čištění vozidel
- Pro čištění strojů a nářadí (na staveništi).
- Pro čištění dvorů a zahrad (zdi, cesty, pavilony).
- Pro samovolné čištění malých ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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