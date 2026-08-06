Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Kompaktní, mobilní a lehký vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus. S rotační tryskou, mosaznou hlavou válce, držadlem a automatickým odlehčením tlaku. Pro vertikální a horizontální provoz.
Přenosný vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus je vybaven zařízením pro rychlé odstraňování odolných nečistot. Spolehlivé třípístové axiální čerpadlo je vybaveno kvalitní mosaznou hlavou válce. Kompaktní, lehký a velmi mobilní stroj lze provozovat v horizontální i vertikální poloze, a proto je velmi všestranný. Nové inovace zaručují bezproblémovou obsluhu a časově úsporné seřizování a demontáž: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětného rázu vysokotlaké trysky ke snížení přídržné síly na nulu, rychlouzávěry EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u běžných šroubových spojů, aniž by se tím ztratila robustnost nebo životnost. Automatický systém odlehčení tlaku chrání součásti, prodlužuje životnost stroje, snižuje náklady na opravy a údržbu a snižuje tažnou sílu vysokotlaké pistole. Znamená to také, že stroj vyžaduje méně místa. Propracovaný úložný prostor pro příslušenství nabízí řadu praktických možností a doplňuje rozsáhlý balíček výbavy.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vynikající mobilitaVestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu. Kompaktní konstrukční styl a nízká hmotnost.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení. Stroj nabízí maximální stabilitu při vodorovném provozu.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|490
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Příkon (kW)
|2,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|20,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|351 x 312 x 904
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění fasád
- Staveniště
- Čištění podlah a stěn
- Venkovní plocha
- Vozidla
- Stroje a zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/11 P Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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