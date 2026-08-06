Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus

Kompaktní, mobilní a lehký vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus. S rotační tryskou, mosaznou hlavou válce, držadlem a automatickým odlehčením tlaku. Pro vertikální a horizontální provoz.

Přenosný vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus je vybaven zařízením pro rychlé odstraňování odolných nečistot. Spolehlivé třípístové axiální čerpadlo je vybaveno kvalitní mosaznou hlavou válce. Kompaktní, lehký a velmi mobilní stroj lze provozovat v horizontální i vertikální poloze, a proto je velmi všestranný. Nové inovace zaručují bezproblémovou obsluhu a časově úsporné seřizování a demontáž: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětného rázu vysokotlaké trysky ke snížení přídržné síly na nulu, rychlouzávěry EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u běžných šroubových spojů, aniž by se tím ztratila robustnost nebo životnost. Automatický systém odlehčení tlaku chrání součásti, prodlužuje životnost stroje, snižuje náklady na opravy a údržbu a snižuje tažnou sílu vysokotlaké pistole. Znamená to také, že stroj vyžaduje méně místa. Propracovaný úložný prostor pro příslušenství nabízí řadu praktických možností a doplňuje rozsáhlý balíček výbavy.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus: Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus: Vynikající mobilita
Vynikající mobilita
Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu. Kompaktní konstrukční styl a nízká hmotnost.
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení. Stroj nabízí maximální stabilitu při vodorovném provozu.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 490
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 110 / 11
Max. tlak (bar/MPa) 160 / 16
Příkon (kW) 2,2
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 20,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 23
Rozměry (D x Š x V) (mm) 351 x 312 x 904

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/11 P Plus
Oblasti použití
  • Čištění fasád
  • Staveniště
  • Čištění podlah a stěn
  • Venkovní plocha
  • Vozidla
  • Stroje a zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/11 P Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.