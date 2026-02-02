Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic
Kompaktní a mobilní HD 6/15 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s benzínovým motorem a robustním čerpadlem klikové hřídele. Ideální pro obce, stavebnictví a ruční práce.
Kompaktní HD 6/15 G Classic je ideální základní stroj pro začátek ve světě benzínových mobilních studenovodních vysokotlakých čističů od společnosti Kärcher. Snadno přenosný, zvládne i náročnější úklidové práce, například na stavbách nebo v obcích, s pracovním tlakem až 150 barů, robustním čerpadlem klikové hřídele a objemem vody až 600 litrů za hodinu . Integrovaný benzínový motor (EU STAGE V) umožňuje autonomii z externích zdrojů energie, kola plněná vzduchem zaručují požadovanou mobilitu v místě použití a ergonomická rukojeť a praktické uložení příslušenství zajišťují uživatelsky přívětivou manipulaci. Komponenty a bezpečnostními ventily, jsou snadno přístupné. Stabilní ocelový rám HD 6/15 G Classic také spolehlivě zabraňuje poškození způsobené vnějšími mechanickými vlivy.
Charakteristické znaky a výhody
NezávislostUmožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysoká mobilitaVelká kola s pneumatikami pro nerovné povrchy. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
- Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|600
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Přívod vody
|R 3/4″
|Druh pohonu
|Benzín
|Typ motoru
|G200FA
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Vysoký
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|34,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|42,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|878 x 538 x 702
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standard
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Power tryska
Vybavení
- Cage - ochranný rám
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Oblasti použití
- Stavební průmysl
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 G Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.