Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic

Kompaktní a mobilní HD 6/15 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s benzínovým motorem a robustním čerpadlem klikové hřídele. Ideální pro obce, stavebnictví a ruční práce.

Kompaktní HD 6/15 G Classic je ideální základní stroj pro začátek ve světě benzínových mobilních studenovodních vysokotlakých čističů od společnosti Kärcher. Snadno přenosný, zvládne i náročnější úklidové práce, například na stavbách nebo v obcích, s pracovním tlakem až 150 barů, robustním čerpadlem klikové hřídele a objemem vody až 600 litrů za hodinu . Integrovaný benzínový motor (EU STAGE V) umožňuje autonomii z externích zdrojů energie, kola plněná vzduchem zaručují požadovanou mobilitu v místě použití a ergonomická rukojeť a praktické uložení příslušenství zajišťují uživatelsky přívětivou manipulaci. Komponenty a bezpečnostními ventily, jsou snadno přístupné. Stabilní ocelový rám HD 6/15 G Classic také spolehlivě zabraňuje poškození způsobené vnějšími mechanickými vlivy.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic: Nezávislost
Nezávislost
Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Velká kola s pneumatikami pro nerovné povrchy. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
  • Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
  • Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 600
Pracovní tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Přívod vody R 3/4″
Druh pohonu Benzín
Typ motoru G200FA
počet současných uživatelů 1
Mobilita Vysoký
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 34,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 42,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 878 x 538 x 702

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Power tryska

Vybavení

  • Cage - ochranný rám
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Vysokotlaký čistič HD 6/15 G Classic
Oblasti použití
  • Stavební průmysl
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 G Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.