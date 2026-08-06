Vysokotlaký čistič HD 7/15 G
Pro maximální mobilitu a nejlepší výsledky čištění i za náročných podmínek: vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 7/15 G se studenou vodou s tlakem 150 barů z řady Gaszoline Advanced.
S tlakem 150 barů zaručuje HD 7/15 G z řady Gasoline Advanced nejlepší výsledky čištění za všech okolností. Vysokotlaký čistič na studenou vodu poháněný benzinem je vybaven benzinovým motorem Honda, který umožňuje naprostou nezávislost na externích zdrojích energie. Kromě toho je stroj schopen nasávat vodu z jezer nebo rybníků a používat jej k čištění. S vysokotlakou pistolí EASY! Force, která využívá zpětnou sílu vysokotlakého paprsku ke snížení přidržovací síly pro obsluhu na nulu, jakož i rychloupínací uzávěry EASY! Lock, které umožňují nastavení Po rozebrání a demontáži pětkrát rychleji než u konvenčních šroubových spojů je stroj velmi pohodlný. Stroj je navržen pro použití v nejnáročnějších podmínkách, má extrémně robustní základní rám a díky ergonomické koncepci rámu je překvapivě mobilní. Čerpadlo je spolehlivě chráněno velkým vodním filtrem a termostatickým ventilem. Jako volitelný doplněk je k dispozici také rám klece s očky umožňující nakládání jeřábu nebo sada příslušenství pro naviják hadice.
Charakteristické znaky a výhody
Maximální nezávislostSe spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem. Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.
Vynikající komfort obsluhyErgonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích. Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji. Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
Velká všestrannostVolitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání. Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž. Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).
Určen pro nejnáročnější použití
- Velmi robustní základní rám pro každodenní použití v drsných podmínkách.
- Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla.
- Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|650
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Přívod vody
|1″
|Druh pohonu
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 160
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|39,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|44
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|790 x 608 x 1104
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Power tryska
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Oblasti použití
- Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
- Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
- Průmysl (čištění zařízení)
- Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/15 G
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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