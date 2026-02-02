Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp
Aku vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp se osvědčí při úklidu na místech bez elektřiny. Díky tlaku 11 MPa účinně vyčistí nářadí i vozidla. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
Aku vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp oceníte při úklidu na staveništích a veřejných prostranstvích. Zvládá provoz v horizontální i vertikální poloze a nepotřebuje elektrickou přípojku – potřebnou energii zajišťuje dvojice 36V Li-Ion baterií (nejsou součástí dodávky). Životnost baterie snadno prodloužíte přepnutím zařízení do úsporného režimu eco!efficiency. Spolehlivé čerpadlo natlakuje vodu na 11 MPa, takže bez problému odstraníte nečistoty téměř všeho druhu. Jeho dlouhou životnost zaručuje automatická přetlaková pojistka a válcová hlava z kvalitní mosazi. Vysokotlaká pistole EASY!Force zajišťuje pohodlné ovládání i při delším úklidu. Sílu zpětného rázu vody využívá k držení spouště – nemusíte tak svírat ruce a zbytečně se neunavíte Praktické spojky EASY!Lock pak umožní rychlou výměnu trysek. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
36V bateriová platformaVysoký čisticí výkon a dlouhá doba provozu. Kompatibilní baterie pro více tříd zařízení. Časově úsporná rychlonabíječka.
Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiencyŠetří energii a prodlužuje dobu provozu baterie. Snížený čisticí výkon pro méně intenzivní nečistoty.
KvalitaAutomatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost. Kvalitní mosazná válcová hlava. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Mobilita
- Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
- Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
Maximální možná flexibilita.
- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu.
- Za pomoci sací hadice pro externí zdroje vody je možná i zcela nezávislá práce.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Průtok (l/h)
|320 - 400
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Příkon (kW)
|1,6
|Přívod vody
|3/4″
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Délka kabelu nabíječky baterií (m)
|1,2
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|20,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|23,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
- Sací hadice na vodu
Vybavení
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Pro nezávislé mobilní vysokotlaké čištění, např. pro správce budov, při úpravě krajiny nebo v komunální oblasti.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HD 4/11 C Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.