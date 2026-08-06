Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus

Praktický, mobilní, všestranný: vysokotlaký studenovodní čistič HD 5/13 C Plus pro vertikální i horizontální provoz. S úložným prostorem pro příslušenství, mosaznou hlavou válce a automatickým odlehčením tlaku.

Kompaktní, lehký a všestranný vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus nabízí vynikající mobilitu a je vhodný pro vertikální i horizontální provoz. Stroj je vybaven důmyslným úložným prostorem pro příslušenství, mosazná hlava válce a automatické odlehčení tlaku zajišťují dlouhou životnost. Současně zaujme inovativními novinkami, které dlouhodobě zvyšují pracovní komfort obsluhy tím, že zajišťují bezproblémovou obsluhu a časově úsporné seřizování a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětného rázu vysokotlaké trysky ke snížení přídržné síly na nulu, zatímco rychloupínací spony EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u běžných šroubových spojů, aniž by to bylo na úkor robustnosti a životnosti. Celkově se jedná o komplexní balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění s vysokou úrovní pohodlí a dlouhou životností.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus: Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus: Mobilita
Mobilita
Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500
Teplota přívodní vody (°C) až do 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 130 / 13
Max. tlak (bar/MPa) 175 / 17,5
Příkon (kW) 2,6
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky (mm) 34
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 24
Hmotnost včetně obalu (kg) 26,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 360 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/13 C Plus
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/13 C Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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