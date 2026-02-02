Vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus
Kompaktní vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus zvládá čištění ve vertikální i horizontální poloze. Snadno se ovládá a díky přetlakové pojistce vám vydrží sloužit opravdu dlouho.
Studenovodní vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus se osvědčí jako všestranný pomocník při úklidu venkovních prostor. Zvládá provoz ve vertikální i horizontální poloze a je až o 15 % výkonnější než jeho předchůdce. Jeho silné čerpadlo vyvine pracovní tlak 15 MPa, s nímž snadno odstraníte prach, zeminu i další nečistoty. Automatická přetlaková pojistka navíc zaručuje dlouhou životnost zařízení. Ergonomická vysokotlaká pistole EASY!Force tlumí sílu zpětného rázu vody, takže se při práci jen tak neunavíte. EASY!Lock rychlospojky pak usnadňují připojení příslušenství. Výsuvná rukojeť stroje a robustní kolečka umožňují pohodlný přesun vapky na místo úklidu. A když je vše čisté, příslušenství jednoduše připevníte ke stroji, takže se lépe skladuje.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
MobilitaIntegrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Příkon (kW)
|2,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|32
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|26,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|28,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/15 C Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.