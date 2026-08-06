Vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Univerzální vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic spolehlivě odstraní i odolnou špínu. Dodáváme ho v sadě s praktickým čističem ploch.
Všestranný vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic zvládá úklid v horizontální i vertikální poloze. Díky vysokému pracovnímu tlaku 15 MPa odstraní i odolné nečistoty. Čerpadlo navíc chrání automatická přetlaková pojistka, která prodlužuje životnost zařízení. Stroj si poradí s různými typy povrchů, které účinně vyčistí od prachu i hrubé špíny. Součástí balení je rovněž praktický čistič ploch FR Classic, který usnadní úklid rozsáhlejších prostor. Díky rychlospojkám EASY!Lock navíc příslušenství vyměníte během okamžiku. Ergonomická vysokotlaká pistole EASY!Force se pohodlně ovládá a funguje spolehlivě, aniž byste museli neustále tisknout spoušť. Inovativní konstrukce pistole také tlumí zpětný ráz, takže se při práci příliš neunavíte. Úklid ulehčí rovněž dlouhá 15m hadice s navíjecím bubnem, který šetří místo na skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
MobilitaIntegrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Teplota přívodní vody (°C)
|až do 60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Příkon (kW)
|2,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|30,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
- Čistič ploch: FR Clássico
Vybavení
- Buben na navíjení hadic
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.