Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus

Silný vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus oceníte při čištění odolné špíny. Vyvine pracovní tlak 17 MPa – a k provozu mu stačí studená voda.

Kompaktní vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus si poradí s úklidem v horizontální i vertikální poloze. Jeho výkonné čerpadlo natlakuje vodu až na 17 MPa, takže pohodlně odstraníte i odolné nečistoty. Automatická přetlaková pojistka navíc chrání stroj před poškozením. Výsuvné madlo a praktická kolečka zajišťují jednoduchý přesun zařízení. Ergonomická vysokotlaká pistole EASY!Force tlumí zpětný ráz vodního paprsku, takže se při práci příliš neunavíte. Síla vody navíc usnadňuje stisk spouště – při práci tak nemusíte svírat prsty. A když potřebujete k pistoli připojit příslušenství, díky rychlospojkám EASY!Lock to zvládnete během okamžiku. Příslušenství i pistoli navíc po skončení úklidu snadno připevníte ke stroji, takže vám při skladování nepřekáží.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus: Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus: Mobilita
Mobilita
Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce. Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení. Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Mobilita
Flexibilita
Uložení příslušenství
Kvalita
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 480
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Příkon (kW) 3
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky (mm) 27
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 26,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 28,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 360 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/17 C Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.