Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Praktický, mobilní, univerzální: studenovodní vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus+FR čistič pro vertikální i horizontální provoz. S úložným prostorem pro příslušenství a mosaznou hlavou válce.
Kompaktní, lehký a univerzální studenovodní vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus s FR čističem nabízí vynikající mobilitu a je vhodný pro vertikální i horizontální provoz. Stroj je vybaven sofistikovaným úložným prostorem pro příslušenství a mosazná hlava válce a automatické uvolnění tlaku zajišťují dlouhou životnost. Zároveň zaujme inovativními novinkami, které dlouhodobě zvyšují pohodlí při práci pro obsluhu tím, že zajišťují snadné ovládání a časově úsporné sestavení a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu ke snížení síly potřebné k držení pistole na nulu, zatímco rychlospojky EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u běžných šroubových spojů, aniž by byla ohrožena robustnost a životnost. Celkově se jedná o komplexní balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění, vysoký komfort a dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Mobilita
- Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
- Kompaktní konstrukce.
- Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
- Kompaktní konstrukce.
Flexibilita
- Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
- Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
- Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
- Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
- Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
- Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Mobilita
Flexibilita
Uložení příslušenství
Kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|480
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Příkon (kW)
|3
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|27
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|27,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|30,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
- Čistič ploch: FR Clássico
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/17 C Plus + FR čistič
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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