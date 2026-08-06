Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič

Praktický, mobilní, univerzální: studenovodní vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus+FR čistič pro vertikální i horizontální provoz. S úložným prostorem pro příslušenství a mosaznou hlavou válce.

Kompaktní, lehký a univerzální studenovodní vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus s FR čističem nabízí vynikající mobilitu a je vhodný pro vertikální i horizontální provoz. Stroj je vybaven sofistikovaným úložným prostorem pro příslušenství a mosazná hlava válce a automatické uvolnění tlaku zajišťují dlouhou životnost. Zároveň zaujme inovativními novinkami, které dlouhodobě zvyšují pohodlí při práci pro obsluhu tím, že zajišťují snadné ovládání a časově úsporné sestavení a demontáž. Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu ke snížení síly potřebné k držení pistole na nulu, zatímco rychlospojky EASY!Lock umožňují pětkrát rychlejší manipulaci než u běžných šroubových spojů, aniž by byla ohrožena robustnost a životnost. Celkově se jedná o komplexní balíček vybavení pro vynikající výsledky čištění, vysoký komfort a dlouhou životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Mobilita
  • Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu.
  • Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu.
  • Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
  • Kompaktní konstrukce.
Flexibilita
  • Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
  • Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
  • Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
  • Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
  • Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.
  • Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Mobilita
Flexibilita
Uložení příslušenství
Kvalita
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 480
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Příkon (kW) 3
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky (mm) 27
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 27,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 30,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 360 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska
  • Čistič ploch: FR Clássico

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Vysokotlaký čistič HD 5/17 C Plus + FR čistič
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/17 C Plus + FR čistič

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.