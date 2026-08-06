Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus

Praktický vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus vyvine pracovní tlak až 17 MPa. Snadno tak odstraní i nánosy odolné špíny. Díky navíjecímu bubnu se navíc pohodlně ovládá a skladuje.

Všestranný vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus účinně odstraní i odolné nečistoty. K čištění mu přitom stačí pouze studená voda, takže ušetříte náklady na její ohřev. Výkonné čerpadlo natlakuje vodní paprsek až na 17 MPa – efektivně tak vyčistí i nánosy špíny. Automatická přetlaková pojistka přetlaku pak garantuje dlouhou životnost zařízení. Čistič snadno přesunete pomocí dvojice praktických koleček a výsuvné rukojeti. Hadici odvinete z navíjecího bubnu podle potřeby, takže se vám nebude plést pod nohy. Ergonomická vysokotlaká pistole EASY!Force zajistí pohodlí i při delším úklidu. Její unikátní konstrukce umožňuje komfortní ovládání spouště, takže nemusíte při práci zbytečně svírat ruce. Díky rychlospojkám EASY!Lock k pistoli připojíte trysky během okamžiku – a na úklid tak máte více času. A když máte hotovo, příslušenství jednoduše upevníte na těle zařízení, takže vám při přepravě nezabere moc místa.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus: Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus: Mobilita
Mobilita
Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce. Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení. Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
Mobilita
Flexibilita
Uložení příslušenství
Kvalita
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 480
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Příkon (kW) 3
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky (mm) 27
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 27,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 30,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Buben na navíjení hadic
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/17 CX Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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