Vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus
Praktický vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus vyvine pracovní tlak až 17 MPa. Snadno tak odstraní i nánosy odolné špíny. Díky navíjecímu bubnu se navíc pohodlně ovládá a skladuje.
Všestranný vysokotlaký čistič HD 5/17 CX Plus účinně odstraní i odolné nečistoty. K čištění mu přitom stačí pouze studená voda, takže ušetříte náklady na její ohřev. Výkonné čerpadlo natlakuje vodní paprsek až na 17 MPa – efektivně tak vyčistí i nánosy špíny. Automatická přetlaková pojistka přetlaku pak garantuje dlouhou životnost zařízení. Čistič snadno přesunete pomocí dvojice praktických koleček a výsuvné rukojeti. Hadici odvinete z navíjecího bubnu podle potřeby, takže se vám nebude plést pod nohy. Ergonomická vysokotlaká pistole EASY!Force zajistí pohodlí i při delším úklidu. Její unikátní konstrukce umožňuje komfortní ovládání spouště, takže nemusíte při práci zbytečně svírat ruce. Díky rychlospojkám EASY!Lock k pistoli připojíte trysky během okamžiku – a na úklid tak máte více času. A když máte hotovo, příslušenství jednoduše upevníte na těle zařízení, takže vám při přepravě nezabere moc místa.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
MobilitaIntegrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce. Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení. Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
Mobilita
Flexibilita
Uložení příslušenství
Kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|480
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Příkon (kW)
|3
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|27
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|27,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|30,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Buben na navíjení hadic
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 5/17 CX Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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