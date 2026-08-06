Vysokotlaký čistič HD 6/13 C Plus
Spolehlivý vysokotlaký čistič HD 6/13 C Plus zvládá úklid v horizontální i vertikální poloze. Jednoduše se ovládá i skladuje. Potěší také dlouhou životností.
Všestranný vysokotlaký čistič HD 6/13 C Plus spolehlivě odstraní nánosy prachu i zeminy. Vyvine pracovní tlak až 13 MPa, takže vyčistí i odolnou špínu. Automatická přetlaková pojistka a vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením, a tím prodlužují životnost čističe. Stroj se díky dvojici bytelných koleček a výsuvnému madlu jednoduše přesouvá. Komfort při práci zajišťuje vysokotlaká pistole EASY!Force, která tlumí zpětný ráz. Při práci ji navíc nemusíte zbytečně svírat – s držením spouště vám pomůže samotná síla vody. Pistole je také vybavena rychlospojkami EASY!Lock, které usnadňují připojení příslušenství. Výbavu po skončení úklidu lehce přichytíte k tělu stroje, takže čistič nezabírá mnoho místa.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
MobilitaIntegrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Gumový pásek pro upevnění vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|590
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Příkon (kW)
|2,9
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|38
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|28,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/13 C Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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