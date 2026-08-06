Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Všestranný vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus se pohodlně ovládá i při delším úklidu. Vodu natlakuje až na 15 MPa, takže spolehlivě odstraní i odolnou špínu.
Výkonný vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus si poradí i s odolnými nečistotami. Navíc zvládá provoz ve vertikální i horizontální poloze. Silné čerpadlo s mosaznou válcovou hlavou natlakuje vodu až na 15 MPa. Velký filtr a automatická přetlaková pojistka pak chrání stroj před poškozením a prodlužují jeho životnost. Stroj jednoduše přepravíte s pomocí dvojice praktických koleček a výsuvného madla. Dlouhou 15m hadici při úklidu odmotáte z navíjecího bubnu podle potřeby. Ergonomická pistole EASY!Force se pohodlně drží a snadno ovládá. Díky její unikátní konstrukci navíc nemusíte při práci svírat ruku, takže se neunavíte ani během delšího čištění. Praktické spojky EASY!Lock pak umožní rychlou výměnu příslušenství. Vysokotlakou pistoli i další komponenty po práci snadno připevníte k zařízení, takže se vám bude lépe skladovat.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!LockKonečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
MobilitaIntegrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
FlexibilitaMožnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
- Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
- Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|590
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Příkon (kW)
|2,9
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky (mm)
|38
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|28,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Buben na navíjení hadic
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/13 CX Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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