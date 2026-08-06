Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus

Všestranný vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus se pohodlně ovládá i při delším úklidu. Vodu natlakuje až na 15 MPa, takže spolehlivě odstraní i odolnou špínu.

Výkonný vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus si poradí i s odolnými nečistotami. Navíc zvládá provoz ve vertikální i horizontální poloze. Silné čerpadlo s mosaznou válcovou hlavou natlakuje vodu až na 15 MPa. Velký filtr a automatická přetlaková pojistka pak chrání stroj před poškozením a prodlužují jeho životnost. Stroj jednoduše přepravíte s pomocí dvojice praktických koleček a výsuvného madla. Dlouhou 15m hadici při úklidu odmotáte z navíjecího bubnu podle potřeby. Ergonomická pistole EASY!Force se pohodlně drží a snadno ovládá. Díky její unikátní konstrukci navíc nemusíte při práci svírat ruku, takže se neunavíte ani během delšího čištění. Praktické spojky EASY!Lock pak umožní rychlou výměnu příslušenství. Vysokotlakou pistoli i další komponenty po práci snadno připevníte k zařízení, takže se vám bude lépe skladovat.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus: Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus: Mobilita
Mobilita
Integrované držadlo na přední straně stroje umožňuje lehkou nakládku a pohodlnou dopravu. Držadlo se zasune stisknutím tlačítka. Kompaktní konstrukce.
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus: Flexibilita
Flexibilita
Možnost vertikálního i horizontálního provozu. Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu. Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.
Kvalita
  • Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
  • Kvalitní mosazná válcová hlava.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Uložení příslušenství
  • Šroubení (M 18 x 1,5) k uložení čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.
  • Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 590
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 130 / 13
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Příkon (kW) 2,9
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky (mm) 38
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 28,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 31,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Buben na navíjení hadic
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/13 CX Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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