Vysokotlaký čistič HD 10/15-4 Cage Food
Vysokotlaký čistič HD 10/15-4 Cage Food s pracovním tlakem 150 bar. Všechny díly vedoucí vodu jsou vhodné pro profesionální používání v potravinářství.
Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/15-4 Cage Food s teplotou přívodní vody až 85 °C a vysokými výkony přesvědčí především v potravinářství. Jeho rám s dlouhou životností z nerezové oceli, vysokotlaká hadice a kola jsou vyrobeny z materiálu, který nezanechává stopy, přičemž díly vedoucí vodu jsou schválené pro potravinářství. Ať v kuchyních, chladírnách nebo skladech: Stroj splní bez problémů všechny přísné hygienické předpisy. Navíc se může pochlubit inovativní technikou. Tak využívá vysokotlaká pistole EASY!Force zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu a umožňuje dlouhou práci bez únavy. S novými patentovanými rychlospojkami EASY!Lock je příprava stroje rychle hotová: V porovnání s běžným šroubením je až 5 krát rychlejší, ve výsledku se však tyto rychlospojky vyznačují stejně dlouhou životností a robustností.
Charakteristické znaky a výhody
Pro nejvyšší hygienické požadavkyProvedení z nerezavějící ušlechtilé oceli. Všechny díly vedoucí vodu ze speciální mosazi vhodné pro potravinářství
Mimořádně efektivní čištěníPřiváděná voda o teplotě až 85 °C prostřednictvím tlakového čerpadla na vstupu. Schválený pro čisticí prostředek RM 734 s obsahem chloru.
Hygienické požadavkyNešpinící a snadno ovladatelný. Potravinářská tlaková hadice, která nezanechává stopy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|440 - 990
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 85
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. tlak (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Příkon (kW)
|6,4
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|78,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|86,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|650 x 521 x 1100
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY! Force Food
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Provedení pro potravinářský průmysl
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: 5 l
- Tlakový spínač
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
