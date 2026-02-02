Vysokotlaký čistič HD 10/16-4 Cage Ex

Vysokotlaký čistič HD 10/16-4 Cage Ex v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.

Stroj odpovídá svým zvláštním technickým vybavením všem požadavkům na zvýšenou bezpečnost. Nejen stroj, nýbrž i veškeré příslušenství je sladěno s potřebami provozu v atmosféře ohrožené výbuchem. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní rám z ocelových trubek. S integrovaným zavěšením pro jeřáb. Ochrana stroje před poškozením.
Vodivé gumové pneumatiky Teplota povrchu stále pod 200 °C
Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem) Robustní mosazná hlava válců a keramické písty. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Bezpečnost provozu
  • Filtr čisté vody chrání komponenty a může být vyjmut a vyčištěn bez nářadí.
  • Ochrana čerpadla před chodem nasucho.
  • Sací systém čisticího prostředku pro odolné nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 1000
Teplota přívodní vody (°C) 50
Pracovní tlak (bar/MPa) 160 / 16
Max. tlak (bar/MPa) 220 / 22
Příkon (kW) 5,5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 122,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 131,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 980 x 720 x 1100

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Ochrana proti výbuchu EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli, vodivý: 1050 mm
  • Power tryska
  • Vysokotlaký pracovní nástavec

Vybavení

  • Tlakový spínač
  • Výbušná zóna
