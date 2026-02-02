Vysokotlaký čistič HD 10/16-4 Cage Ex
Vysokotlaký čistič HD 10/16-4 Cage Ex v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.
Stroj odpovídá svým zvláštním technickým vybavením všem požadavkům na zvýšenou bezpečnost. Nejen stroj, nýbrž i veškeré příslušenství je sladěno s potřebami provozu v atmosféře ohrožené výbuchem. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu.
Charakteristické znaky a výhody
Práškově lakovaný rám Cage, vodivýRobustní rám z ocelových trubek. S integrovaným zavěšením pro jeřáb. Ochrana stroje před poškozením.
Výbava s ochranou proti výbuchuVodivé gumové pneumatiky Teplota povrchu stále pod 200 °C
Výkonné s dlouhou životnostíČtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem) Robustní mosazná hlava válců a keramické písty. Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.
Bezpečnost provozu
- Filtr čisté vody chrání komponenty a může být vyjmut a vyčištěn bez nářadí.
- Ochrana čerpadla před chodem nasucho.
- Sací systém čisticího prostředku pro odolné nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|50
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. tlak (bar/MPa)
|220 / 22
|Příkon (kW)
|5,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|122,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|131,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|980 x 720 x 1100
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Ochrana proti výbuchu EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli, vodivý: 1050 mm
- Power tryska
- Vysokotlaký pracovní nástavec
Vybavení
- Tlakový spínač
- Výbušná zóna
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/16-4 Cage Ex
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
