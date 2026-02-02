Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus je díky pracovnímu tlaku 150 bar a průtoku 1600 l/h speciálně vhodný pro úkoly čištění vodou v zemědělství a stavebnictví.

Ať na velkých stavbách, v pozemním stavebnictví nebo zemědělství: Všude tam, kde je nutné odstranit hrubé nečistoty za obtížných podmínek, je náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 16/15-4 Cage Plus s třífázovým elektromotrem a tlakem vody 150 bar ideální volbou pro tento druh úkolů intenzivního čištění vodou. Díky vyzrálé a vysoce kvalitní technologii čerpadla s klikovou hřídelí firmy Kärcher nabízí stroj průtok až 1600 litrů za hodinu. Inovace, jako jsou vysokotlaká pistole EASY!Force a patentované rychlospojky EASY!Lock, podporují uživatele pracovním komfortem a jednoduchou manipulací. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Bezporuchová kola garantují maximální mobilnost i na těžko sjízdném terénu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Rám Cage
Rám Cage
Robustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Ochrana stroje před poškozením.
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh. Ochrana před přepětím a podpětím. Ochrana před dvoufázovým chodem.
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus: Určen pro nejnáročnější použití
Určen pro nejnáročnější použití
Vysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
Robustní s dlouhou životností
  • Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
  • Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1600
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Příkon (kW) 7,5
Napájecí kabel (m) 5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 106,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 116
Rozměry (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaký pracovní nástavec
  • Servo Control

Vybavení

  • Tlakový spínač
  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Oblasti použití
  • Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 16/15-4 Cage Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.