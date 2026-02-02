Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 16/15-4 Cage Plus je díky pracovnímu tlaku 150 bar a průtoku 1600 l/h speciálně vhodný pro úkoly čištění vodou v zemědělství a stavebnictví.
Ať na velkých stavbách, v pozemním stavebnictví nebo zemědělství: Všude tam, kde je nutné odstranit hrubé nečistoty za obtížných podmínek, je náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 16/15-4 Cage Plus s třífázovým elektromotrem a tlakem vody 150 bar ideální volbou pro tento druh úkolů intenzivního čištění vodou. Díky vyzrálé a vysoce kvalitní technologii čerpadla s klikovou hřídelí firmy Kärcher nabízí stroj průtok až 1600 litrů za hodinu. Inovace, jako jsou vysokotlaká pistole EASY!Force a patentované rychlospojky EASY!Lock, podporují uživatele pracovním komfortem a jednoduchou manipulací. Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Bezporuchová kola garantují maximální mobilnost i na těžko sjízdném terénu.
Charakteristické znaky a výhody
Rám CageRobustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Ochrana stroje před poškozením.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozuPojistka proti úniku vody a plynulá náběh. Ochrana před přepětím a podpětím. Ochrana před dvoufázovým chodem.
Určen pro nejnáročnější použitíVysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
Robustní s dlouhou životností
- Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
- Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1600
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Příkon (kW)
|7,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|106,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|116
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Vysokotlaký pracovní nástavec
- Servo Control
Vybavení
- Tlakový spínač
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
Oblasti použití
- Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
