Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 20/15-4 Cage Plus přesvědčí nadpůrměrně velkou silou vody 2000 l/h a pracovním tlakem 150 bar při nasazení s intenzivní potřebou vody.
Koncipovaný pro efektivní odstraňování nejtěžších nečistot v zemědělství nebo stavebnictví, které je často možné jen velkým množstvím vody: Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 20/15-4 Cage Plus s inovativní technologií čerpadla s klikovou hřídelí. Ta umožňuje velký průtok vody až 2000 litrů za hodinu při pracovním tlaku 150 bar. Díky bezporuchovým kolům mimořádně mobilní a robustní stroj přesvědčí především při nasazení v tvrdých podmínkách na těžko sjízdném terénu. S novými patentovanými rychlospojkami EASY!Lock je montáž a demontáž rychle hotová: V porovnání s běžným šroubením je manipulace až 5 krát rychlejší, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus: mimořádný stroj pro mimořádné požadavky.
Charakteristické znaky a výhody
Rám CageRobustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Ochrana stroje před poškozením.
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozuPojistka proti úniku vody a plynulá náběh. Ochrana před přepětím a podpětím. Ochrana před dvoufázovým chodem.
Určen pro nejnáročnější použitíVysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
Robustní s dlouhou životností
- Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
- Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 2000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Příkon (kW)
|11,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|118
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|127,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Vysokotlaký pracovní nástavec
- Servo Control
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
Oblasti použití
- Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 20/15-4 Cage Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.