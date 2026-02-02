Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 20/15-4 Cage Plus přesvědčí nadpůrměrně velkou silou vody 2000 l/h a pracovním tlakem 150 bar při nasazení s intenzivní potřebou vody.

Koncipovaný pro efektivní odstraňování nejtěžších nečistot v zemědělství nebo stavebnictví, které je často možné jen velkým množstvím vody: Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 20/15-4 Cage Plus s inovativní technologií čerpadla s klikovou hřídelí. Ta umožňuje velký průtok vody až 2000 litrů za hodinu při pracovním tlaku 150 bar. Díky bezporuchovým kolům mimořádně mobilní a robustní stroj přesvědčí především při nasazení v tvrdých podmínkách na těžko sjízdném terénu. S novými patentovanými rychlospojkami EASY!Lock je montáž a demontáž rychle hotová: V porovnání s běžným šroubením je manipulace až 5 krát rychlejší, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus: mimořádný stroj pro mimořádné požadavky.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Rám Cage
Rám Cage
Robustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Ochrana stroje před poškozením.
Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh. Ochrana před přepětím a podpětím. Ochrana před dvoufázovým chodem.
Vysokotlaký čistič HD 20/15-4 Cage Plus: Určen pro nejnáročnější použití
Určen pro nejnáročnější použití
Vysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
Robustní s dlouhou životností
  • Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
  • Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 2000
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Příkon (kW) 11,5
Napájecí kabel (m) 5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 118
Hmotnost včetně obalu (kg) 127,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaký pracovní nástavec
  • Servo Control

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
Oblasti použití
  • Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
Náhradní díly HD 20/15-4 Cage Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.