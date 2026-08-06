Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus se 150 bar pracovního tlaku, průtokem vody 2500 l/h a rámem z ušlechtilé oceli. Ideální pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.

Náš mobilní specialista pro čištění v nejtvrdších podmínkách jako například v zemědělství nebo stavebnictví: HD 25/15-4 Cage Plus. Vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým elektromotrem přesvědčí při čištění s vyšší intenzitou vody díky našemu kvalitnímu čerpadlu s klikovou hřídelí mimořádným množstvím vody až 2500 litrů za hodinu. I extrémní znečištění, jaká se například vyskytují ve velkých stájích, na pozemních stavbách i při výkopech nebo v lomech a štěrkovnách, zvládne pomocí pracovního tlaku 150 bar. Inovace, jako jsou rychlospojky EASY!Lock podporují uživatele pracovním komfortem. V porovnání s běžným šroubením umožňují rychlospojky EASY!Lock až 5 krát rychlejší manipulaci, aniž by došlo k ústupkům v robustnosti a životnosti. Bezporuchová kola garantují v neposlední řadě snadnou ovladatelnost i na těžko sjízdném terénu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Rám Cage
Rám Cage
Robustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Ochrana stroje před poškozením.
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu
Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh. Ochrana před přepětím a podpětím. Ochrana před dvoufázovým chodem.
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus: Určen pro nejnáročnější použití
Určen pro nejnáročnější použití
Vysoká mobilnost díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům. Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
Robustní s dlouhou životností
  • Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
  • Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 2500
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Příkon (kW) 13
Napájecí kabel (m) 5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 120
Hmotnost včetně obalu (kg) 129
Rozměry (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • Vysokotlaký pracovní nástavec
  • Servo Control

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus
Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus

Videa

Oblasti použití
  • Intenzivní vysokotlaké čištění při extrémních nečistotách v zemědělství a stavebnictví
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 25/15-4 Cage Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.