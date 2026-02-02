Vysokotlaký čistič HD 7/10 CXF

Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro univerzální živnostenské používání v potravinářské oblasti.

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem s dlouhou životností je pro zákazníky z živnostenské oblasti kvalitně vybavený Top stroj v kompaktní třídě. HD 7/10 CXF vertikálně konstruovaný Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktní konstrukcí a komfortem obsluhy. Příslušenství je díky velkorysým možnostem uložení a integrovanému bubnu na navíjení VT hadice vždy po ruce a bezpečně uloženo. Známým znaky vybavení Kärcher strojů je plné opláštění z plastu odolného proti nárazům, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motro před poškozením a nečistotami. Průtok a pracovní tlak mohou být regulovány pomocí Servo-Control přímo na ruční stříkací pistoli. Dodávaná trojitá tryska zaručuje rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Můžete volit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Pomocí dávkovacího ventilu čisticích prostředků mohou být čisticí prostředky plynule přimíchávány do VT paprsku. Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosazná hlava čerpadla zaručují dlouhou životnost a nízkou poruchovost.

Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Hygienické požadavky
  • Integrovaný naviják hadice s tlakovou hadicí a robustními šedými koly.
  • Teplota přiváděné vody až 80 °C.
  • Šedá kola odolná proti otěru.
Praktický mycí systém
  • Sací systém čisticího prostředku pro odolné nečistoty.
  • V případě potřeby lze použít vysokotlaký pěnový systém „Inno Foam Set“.
Servo Control
  • Jemné čištění citlivých povrchů.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 250 - 700
Teplota přívodní vody (°C) 80
Pracovní tlak (bar/MPa) 10 - 100 / 1 - 10
Max. tlak (bar/MPa) 120 / 12
Příkon (kW) 3
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 36,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 39
Rozměry (D x Š x V) (mm) 360 x 400 x 925

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY! Force Food
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Provedení pro potravinářský průmysl
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 840 mm
  • Servo Control

Vybavení

  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
  • Tlakový spínač
  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
