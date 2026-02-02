Vysokotlaký čistič HD 7/10 CXF
Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro univerzální živnostenské používání v potravinářské oblasti.
Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem s dlouhou životností je pro zákazníky z živnostenské oblasti kvalitně vybavený Top stroj v kompaktní třídě. HD 7/10 CXF vertikálně konstruovaný Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktní konstrukcí a komfortem obsluhy. Příslušenství je díky velkorysým možnostem uložení a integrovanému bubnu na navíjení VT hadice vždy po ruce a bezpečně uloženo. Známým znaky vybavení Kärcher strojů je plné opláštění z plastu odolného proti nárazům, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motro před poškozením a nečistotami. Průtok a pracovní tlak mohou být regulovány pomocí Servo-Control přímo na ruční stříkací pistoli. Dodávaná trojitá tryska zaručuje rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Můžete volit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Pomocí dávkovacího ventilu čisticích prostředků mohou být čisticí prostředky plynule přimíchávány do VT paprsku. Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosazná hlava čerpadla zaručují dlouhou životnost a nízkou poruchovost.
Charakteristické znaky a výhody
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Hygienické požadavky
- Integrovaný naviják hadice s tlakovou hadicí a robustními šedými koly.
- Teplota přiváděné vody až 80 °C.
- Šedá kola odolná proti otěru.
Praktický mycí systém
- Sací systém čisticího prostředku pro odolné nečistoty.
- V případě potřeby lze použít vysokotlaký pěnový systém „Inno Foam Set“.
Servo Control
- Jemné čištění citlivých povrchů.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|250 - 700
|Teplota přívodní vody (°C)
|80
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. tlak (bar/MPa)
|120 / 12
|Příkon (kW)
|3
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|36,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|39
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|360 x 400 x 925
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY! Force Food
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Provedení pro potravinářský průmysl
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 840 mm
- Servo Control
Vybavení
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
- Tlakový spínač
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
Náhradní díly HD 7/10 CXF
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.