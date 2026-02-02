Vysokotlaký čistič HD 6/15-4 M Classic
Robustní, všestranný vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, 4pólovým pomaluběžným motorem, čerpadlem klikového hřídele s mosaznou hlavou válců pro dlouhé prostoje a nízké nároky na údržbu.
Uživatelsky přívětivý vysokotlaký čistič HD 6/15-4 M Classic přináší působivý robustní konstrukční design, vysoce kvalitní komponenty s dlouhou životností a velkou všestrannost. Stroj střední třídy je vhodný pro širokou škálu úklidových prací, jako je čištění vozidel, výrobních provozů, zemědělských strojů a zařízení i čištění fasád a v komunálním sektoru. Odolné čerpadlo s klikovou hřídelí a s mosaznou hlavou válců a funkcí nasávání vody z nádrže umožňuje práci s teplotou vody až 60 °C a nabízí také možnosti nastavení objemu vody a pracovního tlaku. Snížené otáčky 4-pólového pomaluběžného motoru také zajišťují menší opotřebení čerpadla, které je navíc chráněno integrovaným vodním filtrem. Všechny důležité komponenty jsou snadno dostupné v několika krocích díky jednoduché údržbě. Chytrý koncept HD 6/15-4 M Classic je završen promyšleně navrženým úložištěm příslušenství s připojením EASY!Lock pro rychlou a intuitivní výměnu příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
4-pólový pomaluběžný elektromotorSnížené otáčky motoru pro menší opotřebení čerpadla Dlouhá životnost motoru Pouze velmi nízké vibrace motoru
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válcůDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Tlak a množství vody lze nastavit přímo na čerpadle. S funkcí sání a teplotou vody do 60 °C.
Snadná údržbaVšechny důležité komponenty jsou dostupné v několika jednoduchých krocích Hladina a kvalita oleje jsou snadno čitelné díky kontrolnímu sklu Integrovaný filtr vody lze vyměnit a vyčistit bez použití nářadí.
Promyšlené uložení příslušenství
- S praktickým úložným prostorem pro trysky a drobné díly
- Umožňuje bezpečné uložení vysokotlaké hadice
- S integrovaným háčkem pro uložení napájecího kabelu
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
- Robustní příslušenství s dlouhou životností.
- Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství.
- Jednoduchá a intuitivní obsluha.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|216 / 244
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|450 - 600
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|70 - 150
|Max. tlak (bar)
|190
|Příkon (kW)
|3,4
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|036
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|51,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|64,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|740 x 528 x 952
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standard
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Tlakový spínač
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
Videa
Oblasti použití
- Vysokotlaké čištění vozidel
- Lze použít k čištění fasád
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15-4 M Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.