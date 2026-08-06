Vysokotlaký čistič HD 6/15-4 M ST Classic
Stacionární, robustní vysokotlaký čistič s ocelovým rámem, odolným klikovým čerpadlem a 4pólovým pomaluběžným motorem s nízkými otáčkami pro spolehlivý a bezúdržbový provoz.
Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic je stacionární vysokotlaký čistič, který se vyznačuje robustní konstrukcí a vysoce kvalitními komponenty. Tento univerzální přístroj střední třídy je ideální pro čištění vozidel, výrobních zařízení a zemědělských strojů. Odolné klikové čerpadlo s mosaznou hlavou válců a sací funkcí zvládá teploty vody až 60 °C a umožňuje regulaci objemu vody a pracovního tlaku. Čtyřpólový pomaluběžný motor snižuje opotřebení čerpadla, které je navíc chráněno integrovaným vodním filtrem. Všechny důležité komponenty jsou snadno přístupné díky modulární konstrukci, která zjednodušuje údržbu. Promyšlený design doplňují spojky EASY!Lock pro rychlou výměnu příslušenství a chytré možnosti skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní, stacionárníPrůhledný vodní filtr pro snadné a efektivní sledování kapacity filtru a požadavků na údržbu. Velmi tichý provoz. Integrované možnosti uložení příslušenství.
Robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válcůSilný výkon s vysokou efektivností. Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. S funkcí sání a teplotou vody do 60 °C.
Velký integrovaný vodní filtrSnadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě. Účinně chrání čerpadlo před znečištěním. Pohodlně přístupný, snadno se čistí.
4-pólový pomaluběžný elektromotor
- Snížené otáčky motoru pro menší opotřebení čerpadla
- Velmi tichý při používání
- Pouze velmi nízké vibrace motoru
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
- Robustní příslušenství s dlouhou životností.
- Rychlá montáž a demontáž i jednoduchá výměna příslušenství.
- Jednoduchá a intuitivní obsluha.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|450 - 600
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|35 - 150
|Max. tlak (bar)
|190
|Příkon (kW)
|3,4
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|035
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|48,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|56,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|698 x 410 x 498
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Tlakový spínač
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
Oblasti použití
- Vysokotlaké čištění vozidel
- Pro úklidové práce v potravinářském a chemickém průmyslu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Vysokotlaké čištění strojů a vybavení ve stavebnictví, zemědělství a komunálních službách
- Ideální pro různé aplikace v dopravě a logistice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15-4 M ST Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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