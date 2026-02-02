HDS přívěs HDS 13/35 De Tr1
HDS 13/35 je nezávisle použitelný přívěsný vysokotlaký čistič s tlakem až 350 bar. Dokonalé řešení pro vysokotlaké čištění horkou vodou v komunálních službách, na stavbách i v průmyslu.
Mobilita je triumfem stroje HDS 13/35. Přívěsný vysokotlaký čistič s ohřevem pracuje s tlakem 350 bar, je zcela nezávislý na zdrojích elektrické energie a tím je absolutně flexibilně použitelný – například na stavbách, v průmyslu i komunálních službách. Vysoká spolehlivost a efektivnost i dostupný servis a snadná obsluha dělají z volitelně konfigurovatelného stroje mnohostranného profesionála čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Nejvyšší efektivnost
Jednoduchá obsluha
Soběstačnost v použití
Vysoká flexibilita
Příjemný servis
Spolehlivost
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW/hp)
|19 / 26
|Průtok (l/h)
|650 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|9,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Průmysl
- Vysokotlaká hadice: 30 m
- Pracovní nástavec: 700 mm
- Power tryska
Vybavení
- Nastavení tlaku prostřednictvím regulace počtu otáček
Oblasti použití
- Obec (čištění veřejných prostranství, dopravních cest, odstraňování graffiti a žvýkaček)
- Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
- Průmyslové čištění (odstraňování laků, potahů, čištění strojů, dílů a vybavení)
Configurable components
Nízkotlaký hadicový naviják má kapacitu hadice až 30 metrů, včetně 30metrové nízkotlaké hadice. Další výhody: Pohodlná klika, velká flexibilita při plnění přívěsu a možnost jednoduše a pohodlně chránit hadici proti mrazu.
Se značně rozšířeným pracovním poloměrem pro maximální flexibilitu při vysokotlakém čištění: Pohodlné použití, sada pro připojení navijáku vysokotlaké hadice pro přívěs HDS pojme až 50 metrů vysokotlaké hadice, což umožňuje provádět úkoly čištění ve velkých vzdálenostech od přívěsu a chrání hadici během skladování a přepravy.
Základní stroj ve verzi skid má rám, bez ochranného krytu a nádrže na vodu. Stroj je extrémně prostorově úsporný, včetně 20litrové nádrže na vodu.
Verze Cab obsahuje nádrž na vodu a velkou palivovou nádrž a lze ji použít v pevné poloze nebo jako sestavu na vozidle, jako je pick-up, plošina nebo dodávka. Digestoře chrání technické komponenty a ovládací panel spolehlivě před vnějšími vlivy. Základní stroj s kapotou a nádrží na vodu je dodáván bez oje.
Verze trailer je nejen mobilní a kompaktní, ale zaujme také vysokou mírou flexibility a je zcela soběstačná díky palubní vodě a palivu. Základní stroj je vybaven kapotou, nádrží na vodu, podvozkem a ojí.
Tlumiče pro verzi s přívěsem zvyšují jízdní stabilitu a jsou předpokladem pro schválení přívěsu při vyšších rychlostech jízdy.
Vyšší bezpečnost práce: Přetlakový ventil snižuje tlak mezi čerpadlem a ventilem při zavřené spouštěcí pistoli. To zvyšuje bezpečnost práce, protože je zabráněno odrazům, a také umožňuje ergonomické použití díky pomalému nárůstu tlaku. Rovněž jsou chráněny vysokotlaké komponenty.