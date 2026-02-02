HDS přívěs HDS 9/50 De Tr1
Nezávislé vysokotlaké čištění s ohřevem tlakem 500 bar! Přívěsný vysokotlaký čistič HDS 9/50 s výkonným naftovým motorem přesvědčí na stavbách, v průmyslu i komunálních službách.
Stroj HDS 9/50, který patří do třídy přívěsných vysokotlakých čističů s ohřevem, přesvědčí tlakem 500 bar i maximální mobilitou. Díky naftovému motoru je zcela nezávislý na zdrojích elektrické energie na jakýchkoli místech použití.
Charakteristické znaky a výhody
Nejvyšší efektivnostOsvědčená a efektivní technologie hořáků. Rekuperace tepla využitím odpadního tepla z motoru. Ekologicky šetrný provoz a nízké provozní náklady díky režimu Kärcher eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaPřístroj se pohodlně obsluhuje prostřednictvím centrálního obslužného přepínače. Rychlá montáž a demontáž díky 2 volitelným bubnům na navíjení hadic v oblasti obsluhy. Bezpečné uložení ochranného vybavení, příslušenství a čisticích prostředků díky velkorysým možnostem úschovy.
Soběstačnost v použitíVelká nádrž na vodu o objemu 500 litrů na až 30-minutové čištění při plném vodním výkonu. S dieselovou nádrží o objemu 100 litrů - ideální pro dlouhá pracovní nasazení. Výkonné dieselové motory Yanmar umožňují použití přístroje bez závislosti na zdroji proudu.
Vysoká flexibilita
- Díky možnosti konfigurace lze každý Trailer sestavit dle individuálního přání zákazníka.
- K dispozici jsou i varianty Skid a Cab pro mobilní použití jako přívěs nebo jako stacionární řešení.
Příjemný servis
- Velký kryt usnadňuje servisnímu pracovníkovi přístup k technice.
- Sofistikovaný servisní software pro rychlou diagnostiku poruchy při údržbě.
- Osvědčené kvalitní komponenty Kärcher zaručují dlouhou životnost přístroje.
Spolehlivost
- Další vychytávka: Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením v důsledku kalcifikace.
- Četné bezpečnostní funkce ochraňují HDS Trailer před poškozením při poruše.
- Integrovaný režim ochrany před mrazem chrání všechny komponenty při chladných venkovních teplotách.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW/hp)
|19 / 26
|Průtok (l/h)
|500 - 900
|Tlak (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|7,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Průmysl
- Vysokotlaká hadice: 30 m
- Pracovní nástavec: 700 mm
- Power tryska
Vybavení
- Nastavení tlaku prostřednictvím regulace počtu otáček
Oblasti použití
- Obec (čištění veřejných prostranství, dopravních cest, odstraňování graffiti a žvýkaček)
- Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
- Průmyslové čištění (odstraňování laků, potahů, čištění strojů, dílů a vybavení)
Configurable components
Nízkotlaký hadicový naviják má kapacitu hadice až 30 metrů, včetně 30metrové nízkotlaké hadice. Další výhody: Pohodlná klika, velká flexibilita při plnění přívěsu a možnost jednoduše a pohodlně chránit hadici proti mrazu.
Se značně rozšířeným pracovním poloměrem pro maximální flexibilitu při vysokotlakém čištění: Pohodlné použití, sada pro připojení navijáku vysokotlaké hadice pro přívěs HDS pojme až 50 metrů vysokotlaké hadice, což umožňuje provádět úkoly čištění ve velkých vzdálenostech od přívěsu a chrání hadici během skladování a přepravy.
Základní stroj ve verzi skid má rám, bez ochranného krytu a nádrže na vodu. Stroj je extrémně prostorově úsporný, včetně 20litrové nádrže na vodu.
Verze Cab obsahuje nádrž na vodu a velkou palivovou nádrž a lze ji použít v pevné poloze nebo jako sestavu na vozidle, jako je pick-up, plošina nebo dodávka. Digestoře chrání technické komponenty a ovládací panel spolehlivě před vnějšími vlivy. Základní stroj s kapotou a nádrží na vodu je dodáván bez oje.
Verze trailer je nejen mobilní a kompaktní, ale zaujme také vysokou mírou flexibility a je zcela soběstačná díky palubní vodě a palivu. Základní stroj je vybaven kapotou, nádrží na vodu, podvozkem a ojí.
Tlumiče pro verzi s přívěsem zvyšují jízdní stabilitu a jsou předpokladem pro schválení přívěsu při vyšších rychlostech jízdy.
Vyšší bezpečnost práce: Přetlakový ventil snižuje tlak mezi čerpadlem a ventilem při zavřené spouštěcí pistoli. To zvyšuje bezpečnost práce, protože je zabráněno odrazům, a také umožňuje ergonomické použití díky pomalému nárůstu tlaku. Rovněž jsou chráněny vysokotlaké komponenty.